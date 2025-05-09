高雄新草衙地區土地破碎、違建多 議員批宛如貧民窟

高雄亞灣周邊的新草衙地區屬市有土地，過去遭3千餘戶住戶違法占用，市府10年前頒布自治條例，將土地以8折價格讓售，以利區域整合和都更，但自治條例5年前落日後，至今仍有300多戶未購地，導致該區遍布違建危樓和釘子戶，市議員直言「宛如貧民窟！」但當地民眾多為弱勢戶，盼市府能提供更多誘因協助整合。

高市府2015年訂定新草衙地區土地處理自治條例，讓占用市府土地的居民能以優惠價格購地，使土地、建物為同一人持有，方便後續整合或都更，該落日條款2020年6月屆滿；市議員黃彥毓表示，當時因疫疫情和實質占用認定等問題，當地民眾難以全部參與，導致當地目前仍存在許多違建危樓、巷道無消防道、房屋公共安全等問題。

「宛如貧民窟，這不應是亞灣周邊聚落光景！」黃彥毓表示，市府當年以歷年空照圖認定是否實質占用，但當地房屋若曾因天災或自然倒塌而短時間未存在，就不符資格，且過去丈量界線和地方實際使用界線不符，導致可申購範圍與實際占用範圍有落差。因此條例列管占用戶3104戶，僅2801戶申購，出售14.46公頃，近300戶未申購。

黃彥毓表示，當地未申購的住戶分散在新草衙各地，成為城市發展的隱憂，尤其新草衙緊鄰205兵工廠，預計2027年遷址完成後，原地將是國際企業總部、金融商辦區的都市計畫範圍，但目前軍方因國安問題導致進度延宕，市府應利用延宕期間，擬定草衙土地整合問題，重啟其他方案讓住戶購地，以利未來兵工廠都更招商需求。

黃彥毓表示，市府雖稱自治條例結束後，能使用危老重建方案，容積獎勵比前者高，但他認為自治條例提供基地整合面積達500平方公尺，最高可增加容積50%，且購地成本打8折優惠，反觀危老重建優惠在容積獎勵、稅賦貸款優惠、放寬建蔽率及高度限制等，和自治條例並無明顯差異，強調「以危老解決新草衙問題，實際需求者不高」。

因危老重建資格是都市計畫範圍內的合法建物，申請人為土地所有人；黃彥毓表示，新草衙違建居多，民眾非土地所有人就無法申請危老重建，僵持之下就成為釘子戶，也無更大誘因自辦都更重建，導致自治條例結後束，新草衙又變回一灘死水，市府應再研擬提高獎勵容積、低於市價讓售等方式，提供更多誘因給占地民眾。