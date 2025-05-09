影／培德雙獅高樁技驚全場 金門浯島城隍文化季掀高潮

金門年度最盛大的宗教慶典～浯島迎城隍繞境巡安今天熱鬧登場，城隍爺出巡前夕，金城鎮公所攜手北鎮廟管理委員會昨晚在北鎮廟戲台舉辦「浯島城隍文化季－特色藝陣表演」最終場，特別邀請國內外知名的醒獅團隊進行「金門南獅高樁表演」，現場人潮湧動，掌聲與喝采聲此起彼伏，驚險刺激的「雙獅高樁」，為金門鄉親及遊客帶來了一場視覺與聽覺的雙重饗宴。

當天晚會由金門天震堂提前暖場，籌組「城隍慶賀團」為城隍爺出巡預熱造勢，夜幕低垂，戲台前人山人海，金城鎮長李誠智表示，看到這麼多鄉親與遊客熱情參與，讓人深感感動，也肯定這場文化活動凝聚了金城鎮的文化力與向心力。

活動壓軸亮點是由台灣培德體育會帶來的「雙獅高樁表演」，表演者在數公尺高的樁柱間靈巧翻騰、躍動，結合高難度動作與團隊默契，將傳統醒獅演出推向高潮。兩隻南獅動作生動傳神，讓現場觀眾驚嘆連連，掌聲不斷。

此次表演陣容多元且精銳盡出，三峽漢武館以雄渾有力的「眾將出巡曲煞納福」揭開序幕；金門天震堂則呈現「祥龍呈瑞」、「幼獅獻瑞」及傳統醒獅，展現在地民俗團隊實力；來自香港的弘德龍獅體育會，則以深厚武術底蘊結合南獅技藝，獲得滿堂喝采。