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高雄澄清湖高爾夫球場自救會今凱道抗爭 環保局：違法事實確鑿

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄高爾夫球場土壤樣品採集。圖／環保局提供
高雄高爾夫球場土壤樣品採集。圖／環保局提供

高雄澄清湖高爾夫球場因租約到期且違法使用農藥，遭市府強制收回並開罰，高爾夫球長自救會今赴凱道抗爭陳情，因檢出農藥濃度遠低於飲用水質標準，根本不構成汙染，對此，高市環保局駁斥，業者非法施用多種農藥，使用即違法，將依法處罰。

環保局強調，高雄高爾夫球場位於高雄市澄清湖飲用水水源水質保護區內，依據飲用水管理條例第五條規定，在保護區或飲用水取水口一定距離內區域，絕對禁止任何汙染水源水質行為，如有違反，不論水質是否確遭汙染，都已構成該條文的處罰規定。

環保局指出，去年間採集該球場的水池水樣與果嶺球洞雜草進行檢測，結果在水池中驗出加保扶與亞托敏兩種農藥成分，在雜草中則檢出亞托敏與陶斯松。此外，環保局於球場倉庫內查獲除草劑235瓶（包）及除草劑以外的其它農藥255罐。

其中包括俗稱毒絲本的禁藥89罐、得克利28罐、通通讚2罐、蘭蔓36罐及加保扶16包等農藥不得用於飲用水水源水質保護區，皆屬禁用於高爾夫球場草皮藥劑。

「陶斯松」更為農業部公告去年4月1日起禁止使用農藥，禁用前亦非屬核准草皮用藥，瓶身標示「本劑對水生生物有毒性，勿使用於自來水水質水量保護區、飲用水水源水質保護區及飲用水取水口一定距離內之地區」，危害警告訊息也有「長期或重複暴露會對器官造成傷害，如果吞食並進入呼吸道可能致命，對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響」警語標示。

從業者去年8月13日提供農藥購買明細中發現，曾向農藥行購買陶斯松與加保扶，證據確鑿，顯示該球場在飲用水水源水質保護區內確有使用農藥行為，違反情節重大，並依「飲用水管理條例」第20條規定，裁處最高罰鍰新台幣100萬元。

對業者辯稱檢出農藥濃度低於飲用水質標準，不構成汙染一說，環保局嚴正駁斥，表示飲用水管理條例第五條屬「行為罰」規範，重點在於是否有從事汙染行為，而非實際濃度是否超標。該條例明確禁止在飲用水水源水質保護區內傾倒、施放或棄置任何可能汙染水質物質，包括垃圾、化學品、除草劑等。因此，即便濃度未超標，只要有使用農藥行為，即屬違法。

環保局表示，高雄高爾夫球場位於飲用水水源水質保護區內非法施用多種農藥，已構成違法事實，應依法處罰，辯稱未影響市民健康，實為對法律精神的誤解與輕忽，環保局依法嚴懲此違規行為，以保障市民飲用水安全，維護公共健康。

高雄高爾夫球場土壤樣品採集。圖／環保局提供
高雄高爾夫球場土壤樣品採集。圖／環保局提供
稽查人員查扣高爾夫球場農藥及除草劑。圖／環保局提供
稽查人員查扣高爾夫球場農藥及除草劑。圖／環保局提供

保護區 水質 環保局

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