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體育班「出口太小」高雄半數運動選手高中選擇北漂

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄即時報導
議員黃文志指出，高雄運動設施跟北部有落差，各級體育班設備老舊，如左營高中傳統機械靶位及楠梓國中射箭場的設施都過於簡陋。記者徐白櫻／翻攝
議員黃文志指出，高雄運動設施跟北部有落差，各級體育班設備老舊，如左營高中傳統機械靶位及楠梓國中射箭場的設施都過於簡陋。記者徐白櫻／翻攝

高雄連3年在全中運獲得總成績第五名，無法進入前三名，金牌數也是停滯不前，議員黃文志直指，高雄體育班設備老舊、器材不足，棒球、羽球及棒球等項目在國中階段培養人數眾多，高中銜接班數明顯變少，棒球落差最大，缺乏銜接機制導致選手往北部流動，已有半數學生遠赴外縣市升學，應通盤檢討。

市長陳其邁回應，會從經費、體育班設班數字及現在運動資源配置進行整體檢討，確實因為班級數或設施不足造成優秀人才外流是非常遺憾的事情，會請運發局與教育局合作進行長期培訓及補助。

黃文志今日在議會總質詢指出，高雄近3年全中運成績都是第五名，無法挺進前三名，從含金量回頭檢視，去年跟今年金牌都停留在40面，相較新北、台中等縣市低。

射箭選手出身的黃文志坦言，高雄運動設施跟北部有落差，各級體育班設備老舊，如左營高中傳統機械靶位及楠梓國中射箭場的設施都過於簡陋，遠不如北部高中；北部資源相對完善，不少選手高中選擇更好的訓練環境就讀。

國高中銜接機制失衡也是一大問題。黃文志依據羽球、游泳、舉重、桌球及棒球五項高雄得獎多的體育班級數分析，高中約比國中少一至兩班，尤其棒球最明顯，國中有七班、高中僅一班，高中「出口太小」，變相鼓勵選手去外縣市就讀。

「比例從18％急升至51％，高雄半數學生遠赴外縣市高中體育班升學！」黃文志說，國中學生體育班基礎培訓本來就不足，又加上沒有在地高中銜接培訓，高雄長期未通盤檢討整體制度，惡性循環造成體育人才流失，應建立訓練站補助制度、全面盤點運動類設班狀況，針對落差較大班級著手改善。

教育局長吳立森表示，近3年教育局已花7.8億元補助各校改善各項目基本設施，另在運動訓練站補助1億餘萬元，需要一段時間才會看見成果。此外，集中資源部分，109年開始進行體育班資源整併及退場計畫，國中從49校減至 37校，國小44校減至26校，也在特定項目做重點培訓。

議員黃文志發現，左營高中傳統機械靶設施簡陋，不如北部高中。圖／議員黃文志提供
議員黃文志發現，左營高中傳統機械靶設施簡陋，不如北部高中。圖／議員黃文志提供
議員黃文志總質詢指出，高雄體育班設備老舊、器材不足，國高中體育班銜接有明顯落差。記者徐白櫻／翻攝
議員黃文志總質詢指出，高雄體育班設備老舊、器材不足，國高中體育班銜接有明顯落差。記者徐白櫻／翻攝
議員黃文志發現，高雄體育項目的國高中班級數銜接有落差，導致很多優秀選手不得不赴外縣市升學或受訓。記者徐白櫻／翻攝
議員黃文志發現，高雄體育項目的國高中班級數銜接有落差，導致很多優秀選手不得不赴外縣市升學或受訓。記者徐白櫻／翻攝

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