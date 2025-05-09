高雄日本人氣飯糰店租約風波 里長證實：將提前解約搬遷

高雄鼓山區青海路知名日式飯糰店「樋口飯糰」，因租約糾紛與房東邵姓女子發生爭執，雙方多次溝通破裂，邵女竟砸店趕人爆發衝突，漲租風波紛擾不休，前天邵女再掀戰火開撕租客夫妻，龍水里長初學霖昨在社群平台發文，店家已決定提前解約，將搬遷至翠華路，目前仍在原址營業，希望搬遷前大家有空可以多過去捧場。

「樋口飯糰」由日籍老闆樋口先生與妻子共同經營，以日式手作飯糰受到在地與外來客青睞。近期傳出房東發現飯糰店生意太好，日賣千顆，因此要求租金翻倍，引發爭議。據了解，雙方並未在合約約定調整租金，僅房東主張初期曾有過「生意好可議漲」口頭共識，但店家否認。

今年4月18日房東租客爆發衝突，導火線起因於房東到場拍攝騎樓空間，雙方爭執不下，房東邵女怒踢桌椅砸毀花盆，事後房東坦承情緒失控，並向店家致歉，強調未有惡意。樋口夫婦則對此提告傷害與毀損，目前案件進入司法程序。

飯糰店租約糾紛後，民眾大排長龍「用新台幣下架飯糰」，表達對飯糰店與台日友好的支持，然而日本籍老闆樋口先生和台灣籍妻子張美娟卻打算另覓新址，高捷也力邀進駐捷運站，後來兩人決定不搬了「想證明台灣是講法律的地方」。

不過前天邵女又以檢查店面電壓為由，沒告知飯糰店老闆就趁公休進店，還搬動店內物品，雙方又再次發生爭執。

龍水里長初學霖昨在臉書社團發文「飯糰店已經決定要提早解約，新的店面位置在翠華路，還沒有遷移之前，大家有空可以去那邊多捧捧場。」證實飯糰店決定搬遷設下停損點，他也呼籲日本飯糰店相關爭議屬私人糾紛，希望社團內不再重複張貼相關訊息，避免引發不必要社群紛爭。