李淑蘭用日記交心 暖伴寄養兒少28年

屏東家扶中心號召有愛心的民眾一同加入寄養家庭行列，家扶中心資深寄養家庭陳義恩、李淑蘭夫妻，加入寄養家庭28年，陪伴33名兒少，他們用愛與溫暖陪伴，成為孩子生命中的轉捩點。

縣府社會處表示，全縣寄養家庭共119戶，屏東家扶中心61戶、屏東縣牽守關懷協會58戶。

屏東家扶資深寄養家庭陳義恩、李淑蘭夫妻，從0歲到18歲的寄養兒少都照顧過，昨邀請曾在他們家安置約一年半，如今20歲的小羽分享當年在寄養家庭的點滴。

小羽是國中時安置到寄養家庭淑蘭媽媽家中，小羽說，她剛到寄養家庭時很封閉，不敢說話，很不開心，淑蘭媽媽用日記陪她打開心房，還特別訂羊奶、營養品照顧她的體質，有專屬的房間，讓她感到被愛，「寄養家庭每年都會找我回家過年，沒有忘記我」。李淑蘭說，每次照顧寄養童，都專注當下，走過20多年，她也不忘鼓勵孩子們「加油」。

屏東家扶扶幼主委林連風說，今年5戶新進寄養家庭，4戶開始照顧，顯示寄養家庭資源趨近飽和。

屏東家扶表示，6月21日舉行寄養家庭招募說明會，邀請25歲以上，有穩定收入、具備安全居住空間與滿腔愛心民眾參與。