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挨批6都末段班…高市砸5億 拚1年內「班班有大屏」
全台各校陸續使用大型觸控顯示器（大屏）協助智慧教學，但高市學校僅44%、3千多個班級可使用大屏，六都中比例偏低，全市近10萬名學生無法使用，市議員質疑規畫速度慢、智慧教育淪口號。市長陳其邁昨承諾1年內投入5億元全面建置。
各級學校過去使用黑板、投影機做教學教具較多限制，大型觸控顯示器相較於投影機，畫面更精緻清晰且亮度充足，學生可結合平板電腦和大屏連線，將作業內容、學習成果呈現在大屏上，增加師生互動。市議員黃柏霖昨質詢說，高雄「班班有大屏」進度僅44.8%，是六都末段班，全市僅3249班設大屏。
黃柏霖表示，依教育局進度，年底再新增930間教室建置大屏，2027年建置率僅5成，全市仍有超過4千個班級、10萬名學生無法使用大屏，市府應將智慧教室視為施政優先，縮短城鄉數位落差，盡速編列經費購置。
市長陳其邁答詢承諾全市高中職以下班級，1年內完成班班有大屏，因六都計算方式不均，部分縣市未列入高中職，將全力加速建置。
教育局表示，此次建置大屏具高畫質、多點觸控與教學資源整合功能，可大幅提升課堂互動性與學生參與度，市府將分階段完成市轄公立高中職、國中小及特殊教育學校建置大屏。
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