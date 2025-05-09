高雄旗津風車公園 設施鏽蝕、欄杆破損 民代促改善

高雄旗津風車公園鄰近海邊，市議員李喬如昨指出，臨海欄杆破損、聳立的裝置藝術多處基座接合處鏽蝕懸空，岌岌可危，應盡速改善確保安全。工務局表示，混凝土因鹽害產生中性化，基座鏽蝕優先處理，欄杆部分因還有底部掏空，會盡快改善。

風車公園位在旗津區公所對面，以7座造型獨特的三葉式風車著稱，銜接旗津漁港的觀光步道，即使大熱天，騎單車觀光的遊客仍絡繹不絕。

市議員李喬如昨在議會總質詢指出，風車公園是旗津的指標性景點，不過走近公園卻發現，入口停車場處的涼亭木造遮棚早已被強風吹走，「離離落落」，另外臨海欄杆出現破損裂痕，很脆弱，擔心遊客一不小心就會掉下去。

「公園設施受損，嚴重影響旗津的觀光門面！」李喬如強調，風車旁的裝置藝術底座也出現多處嚴重鏽蝕，不知道何時會崩塌，危及公共安全，應該要快點處理。

工務局長楊欽富表示，風車公園已完工20幾年，海邊設施的混凝土容易因鹽害產生中性化。欄杆部分，因底下也有掏空現象，不容易修復，需重新評估研究，會進一步爭取經費辦理。此外，混凝土與鐵件無法接合，導致頂棚吹走，已重新規畫；裝置藝術初步可採取油漆修補，若有崩塌可能，會優先處理。