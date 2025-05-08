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花火節無人機表演掉漆挨轟 今又遭爆澎湖縣府未收得標廠商押金

聯合報／ 記者巫鴻瑋／澎湖即時報導
2025澎湖國際海上花火節5日開幕，高人氣的史努比無人機演出卻「大落漆」。圖／澎湖縣政府提供
2025澎湖國際海上花火節5日開幕，高人氣的史努比無人機演出卻「大落漆」。圖／澎湖縣政府提供

澎湖國際海上花火節因無人機表演出問題一度遭全部取消，除引發民怨外，更被爆出澎湖縣府沒有收得標廠商押標金，令外界質疑「廠商根本沒在怕」。對此，縣府今澄清指，沒有押標金屬「合法合理」，並不是為了規避監督或給予特殊優惠。

澎湖縣府表示，無人機展演是依政府採購法規定中的委託專業服務「勞務採購」辦理，並經公開評選評定最優勝廠商，而勞務採購，以免收押標金、保證金為原則，廠商願意自費與無法回收風險下參與競標，已有擔保參與決標之意，與一般工程財務採購廠商性質不同。

縣府指出，如果勞務採購案再課以繳納財力擔保金，可能間接造成資本雄厚的大型企業得標，而限制廠商競爭家數，因此縣府在招標文件中明定免收押標金與履約保證金，是依據法規辦理，為合法合理的標準程序，並無規避監督或特殊優惠情事。

此次澎湖花火節會鬧出一連串問題，不僅是因無人機演出在開幕第一天就出狀況，澎湖縣府後續直接取消所有展演場次，更引起不小民怨。外界也質疑得標的無人機展演廠商資本額僅300萬元，卻得標1500萬元的採購案，更質疑縣府沒有收得標廠商押標金。

澎湖縣府對於取消無人機展演取消一事提到，縣府是經整體綜合評估後，認為得標的承攬廠商無法提供穩定的無人機群飛效果，主動提出終止契約，雖廠商仍努力測試以嘗試能否排除障礙，但花火節已經開幕，每周2次的展演秀，已無時間等待，縣府與廠商達成共識決定終止契約。

縣府強調，尚未支付任何款項給廠商，後續將僅就廠商已完成的部分工項付款，如軟體編程及模擬影片設計以及展演1場次等項目，並針對開幕場演出失誤依契約進行扣款。

澎湖縣 花火節 財務

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