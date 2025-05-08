屏東農業物產館花卉展 母親節DIY配花

母親節即將來臨，屏東縣政府7日起至18日止，在農業物產館推出「屏東的花卉生活美學展」，推廣在地花卉，更推出DIY配花活動，讓民眾用產地價將花束帶回家。

負責策展的台灣蘭花育種者協會祕書長楊怡萍今天接受媒體聯訪表示，談到母親節，大家都想到送康乃馨，其實送媽媽家鄉生長的花也頗具意義，因此應景推廣在地花卉，並讓民眾自行搭配花束，以產地價帶回家。

楊怡萍說，現場有40多種花卉可挑選，價格1枝新台幣5至25元不等，比市價便宜5至10元。目前洋桔梗購買率最高，可能是因形似康乃馨，加上花語「不變的愛」非常應景；火鶴花期長、顏色多元，銷量也不錯；文心蘭與萬代蘭詢問度也持續攀升中。

屏東縣政府農業處表示，屏東盛產花卉與葉材，為全國供需與出口重要供應產地，生產面積約314公頃，切花以天堂鳥、火鶴花、玉蘭花、玫瑰、洋桔梗、文心蘭、熱帶蘭花（萬代蘭、千代蘭、腎藥蘭）等；重要切葉品項有黃椰子、電信蘭、山蘇葉、百合竹等；盆花代表有蝴蝶蘭、粗肋草、滿綠絨、黛粉葉、盆花火鶴等，在市場皆具有舉足輕重地位。

農業處說明，在農業物產館花藝布置主題，有「漁港市場」、「傳統中藥行」、「香水工坊」和「未來花店」等4大日常主題，以超越現實想像與挑戰記憶認知，將花卉置入於空間場景。展出植栽品項均為屏東所生產優質花卉外，也結合高雄農業改良場火鶴花和斑點龜背芋，及國立屏東科技大學斑點馬拉巴栗育成新品種，都是市場上少見新品種。

農業處提及，5月10、11日結合母親節氛圍與屏東春季花卉、植栽，打造清新繽紛「屏東農饗樂市集暨產地餐桌系列活動」，現場集結在地特色小農、花卉業者與特色美食攤位，規劃「母親節主題花束製作」、「果凍花DIY」等手作體驗活動，詳情可上社團法人中華盆花發展協會、Tobs台灣蘭花育種者協會及「屏東農好」臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。