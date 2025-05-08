金門辦歐亞水獺研討會 籲重視瀕危物種

世界水獺日將臨，金門野保協會將與縣府等單位合辦歐亞水獺保育研討會，為瀕危水獺族群發聲。野保協會理事袁守立說，期望關心水獺的民眾、環境教育者共襄盛舉，獲取保育新知。

每年5月最後1個週三為「世界水獺日」，金門縣野生動物救援暨保育協會與金門縣政府、台北市立動物園等單位，將於5月24、25日合辦「2025年獺遊金門－歐亞水獺保育與生態永續研討會」，為目前僅於金門有較穩定族群的歐亞水獺發聲，倡導更多保育行動。

袁守立接受中央社記者採訪表示，研討會除有歐亞水獺域內、域外保育相關研究單位進行報告，也邀請中央主管機關林業及自然保育署、生物多樣性研究所、台北市立動物園、台灣野灣野生動物保育協會等單位，介紹中央執行瀕危物種保育行動及成果、東台灣野生動物救援、公民科學推廣、生態旅遊等議題，內容廣泛豐富。

袁守立說，2天活動都有實地探訪水獺友善社區、棲地行程，活動雖是研討會性質，但「不會有一般人聽不懂的艱深學術用語」，目的之一是向學校教師、環境教育人員、文史工作者、生態旅遊業者、永續發展社區工作者、水獺保育工作者及關注金門生態者，介紹水獺保育成果與新知。

袁守立舉例，金門有民間業者在做水獺夜間導覽行程，除呼籲業者以不干擾歐亞水獺行為和棲息環境方式進行，此次研討會也有生態旅遊相關議題，歡迎業者參加，「若在導覽中有關於水獺或生態保育知識、棲地改善成果等介紹，行程會更有意義。」

此外，袁守立表示，近年縣府與野保協會等單位合作，執行水獺棲地改善工作已略見成效，透過公民科學家回報資料，水獺活動點位等資訊已納入金門各公共工程執行時，生態檢核作業的重要背景資訊，後續期望各界對金門歐亞水獺族群保育有更積極作為，也盼藉研討會與各方交流，聽取對歐亞水獺保育工作想法及願景。

研討會24日上午9時到下午4時30分在金門歷史民俗博物館視聽室進行，結束後有洋山水獺友善社區導覽；25日上午9時到中午12時10分在古寧國小視聽室進行，結束後有雙鯉湖水獺棲地導覽。相關資訊可至報名網址查詢（https://bao-ming.com/eb/content/6564#30525https://bao-ming.com/eb/content/6564#30525）。