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屏東鹿兒島親上加親 九如鄉東串良町5/9簽MOU

中央社／ 屏東縣8日電

屏東縣九如鄉與日本鹿兒島東串良町明天將簽署MOU，東串良町訪團今天到九如鄉參訪，九如鄉長藍聰信等人接待，日本訪團大讚台灣農產，並認為稻米可銷日。

屏東縣去年與日本鹿兒島簽署交流協定，今年九如鄉與鹿兒島東串良町親上加親，將於明天正式簽署MOU加強合作。

藍聰信與九如鄉農會今天接待日本訪團，包含日本鹿兒島東串良町長宮原順、東串良町議會議長田之畑稔等人，參觀農會超市及傳統市場等地。

九如鄉農會總幹事龔泰文向日本訪團介紹，農會辦公室有百年歷史，興建於日治時期；台日之間農業組織關係密切，屏東與鹿兒島都在最南端，也都以農牧業為主，可以相互學習合作。

藍聰信表示，東串良町與九如鄉多年來交流密切，相互學習與合作；九如鄉生產的檸檬也正推銷到日本，日方參訪將全程陪同，要讓日本友人感受台灣熱情，雙方簽署MOU後將加強互動、合作。

宮原順表示，東串良町重視學校教育，希望建立孩子國際觀，台灣日本距離近，可以加強交流。

宮原順說，台灣農業發展令人驚艷，此行看到許多水果，非常甜又好吃。參訪沿途更看到整片稻田，現在日本缺米，台灣稻米可以三穫，也許可考量將稻米銷往日本，日本同時也要檢討增加稻米種植。

屏東縣 日本 農會

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