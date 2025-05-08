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金門榮服處歡慶母親節 溫馨送暖阿嬤直呼「揪甘心」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣榮服處長劉信義（前左）逐一跟在場的婆婆媽媽問候，並閒話家常，了解他們的生活近況，婆婆媽媽都很開心分享家裡趣事，現場互動熱絡。記者蔡家蓁／攝影
金門縣榮服處長劉信義（前左）逐一跟在場的婆婆媽媽問候，並閒話家常，了解他們的生活近況，婆婆媽媽都很開心分享家裡趣事，現場互動熱絡。記者蔡家蓁／攝影

為迎接母親節金門榮民服務處聯合金寧志工隊，昨天共同舉辦母親節感恩活動，由榮服處處長劉信義帶領志工隊前往慰問年長女性榮民及眷屬，除了致贈象徵母愛的康乃馨花束，並由志工隊長林玉寶親手烹製豐盛菜餚，與婆婆媽媽們共度佳節，讓現場洋溢溫馨氣氛，年近百歲的楊阿嬤感動直呼「揪甘心嘛揪歡喜！」

活動中，劉信義親切詢問每位長輩的生活與家庭狀況，熱絡互動不時傳出笑聲。「阿嬤，你生幾個？現在有幾個孫子？真好命！」這句親切的問候，讓現場婆媽們打開話匣子，熱情分享家庭點滴，氣氛溫暖熱絡。

此次活動由金寧志工隊長林玉寶熱心規劃，並在組長蔡承坤協助下順利籌辦，林玉寶也親自下廚準備豐盛佳餚，與志工夥伴們陪伴榮民長輩一同用餐，現場氣氛熱絡、笑聲不斷，展現金門在地社區互助、溫情傳遞的精神。

在活動過程中，劉信義與志工們也逐一向到場的長輩獻上康乃馨，讓每位媽媽的臉上都露出溫暖笑容，紛紛表達感謝之意。其中高齡近百歲的楊阿嬤更感動表示，「今天揪甘心嘛揪歡喜！」。

劉信義表示，母親節不僅是感念母愛的日子，也是向長年為家庭與國家付出的長者致敬的重要時刻，金門縣榮服處長期致力於關懷年長榮民及眷屬，透過節慶活動深化與社區連結，實踐「以人為本、關懷榮民」的服務宗旨，感謝金寧志工隊長林玉寶及蔡承坤組長的籌劃辦理與熱情參與，讓這場活動更加圓滿、有意義。

值得一提的是，林玉寶的兩位女兒～金門醫院門診護理師蔡詩涵與蔡詩淳，也長期支持母親的志工行動，每逢志工隊辦理活動，姐妹倆總會主動請假參與，無論是出錢出力都樂此不疲，母女攜手投入社會服務，成為地方佳話。

金門榮服處表示，未來將持續透過各類節慶與關懷活動，深化與志工隊與社區的合作，讓榮民及榮眷感受到在地的 溫暖與支持，讓愛與感謝持續在金門各角落綻放。

金寧志工隊長林玉寶（右）相當熱心公益，她的兩位女兒～金門醫院門診護理師蔡詩涵與蔡詩淳，也長期支持母親的志工行動，每逢志工隊辦活動，姐妹倆總會主動請假參與，出錢出力，母女攜手投入社會服務，傳為地方佳話。記者蔡家蓁／攝影
金寧志工隊長林玉寶（右）相當熱心公益，她的兩位女兒～金門醫院門診護理師蔡詩涵與蔡詩淳，也長期支持母親的志工行動，每逢志工隊辦活動，姐妹倆總會主動請假參與，出錢出力，母女攜手投入社會服務，傳為地方佳話。記者蔡家蓁／攝影
金門縣榮民服務處聯合金寧志工隊，昨天提前舉辦母親節感恩活動，榮服處處長劉信義帶領志工隊慰問年長女性榮眷屬，除了致贈康乃馨花束，也聯誼小聚，提前歡慶母親節。記者蔡家蓁／攝影
金門縣榮民服務處聯合金寧志工隊，昨天提前舉辦母親節感恩活動，榮服處處長劉信義帶領志工隊慰問年長女性榮眷屬，除了致贈康乃馨花束，也聯誼小聚，提前歡慶母親節。記者蔡家蓁／攝影
金門縣榮民服務處聯合金寧志工隊，昨天舉辦母親節感恩活動，志工隊長林玉寶（右）也獻上康乃馨給志工伙伴，向大家祝賀母親節快樂。記者蔡家蓁／攝影
金門縣榮民服務處聯合金寧志工隊，昨天舉辦母親節感恩活動，志工隊長林玉寶（右）也獻上康乃馨給志工伙伴，向大家祝賀母親節快樂。記者蔡家蓁／攝影
金門縣榮服處金寧志工隊昨辦母親節感恩活動，處長劉信義（左二）特別準備伴手禮送給協助的志工伙伴。記者蔡家蓁／攝影
金門縣榮服處金寧志工隊昨辦母親節感恩活動，處長劉信義（左二）特別準備伴手禮送給協助的志工伙伴。記者蔡家蓁／攝影

榮民 母親節 金門

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