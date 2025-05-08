金門榮服處歡慶母親節 溫馨送暖阿嬤直呼「揪甘心」

為迎接母親節，金門縣榮民服務處聯合金寧志工隊，昨天共同舉辦母親節感恩活動，由榮服處處長劉信義帶領志工隊前往慰問年長女性榮民及眷屬，除了致贈象徵母愛的康乃馨花束，並由志工隊長林玉寶親手烹製豐盛菜餚，與婆婆媽媽們共度佳節，讓現場洋溢溫馨氣氛，年近百歲的楊阿嬤感動直呼「揪甘心嘛揪歡喜！」

活動中，劉信義親切詢問每位長輩的生活與家庭狀況，熱絡互動不時傳出笑聲。「阿嬤，你生幾個？現在有幾個孫子？真好命！」這句親切的問候，讓現場婆媽們打開話匣子，熱情分享家庭點滴，氣氛溫暖熱絡。

此次活動由金寧志工隊長林玉寶熱心規劃，並在組長蔡承坤協助下順利籌辦，林玉寶也親自下廚準備豐盛佳餚，與志工夥伴們陪伴榮民長輩一同用餐，現場氣氛熱絡、笑聲不斷，展現金門在地社區互助、溫情傳遞的精神。

在活動過程中，劉信義與志工們也逐一向到場的長輩獻上康乃馨，讓每位媽媽的臉上都露出溫暖笑容，紛紛表達感謝之意。其中高齡近百歲的楊阿嬤更感動表示，「今天揪甘心嘛揪歡喜！」。

劉信義表示，母親節不僅是感念母愛的日子，也是向長年為家庭與國家付出的長者致敬的重要時刻，金門縣榮服處長期致力於關懷年長榮民及眷屬，透過節慶活動深化與社區連結，實踐「以人為本、關懷榮民」的服務宗旨，感謝金寧志工隊長林玉寶及蔡承坤組長的籌劃辦理與熱情參與，讓這場活動更加圓滿、有意義。

值得一提的是，林玉寶的兩位女兒～金門醫院門診護理師蔡詩涵與蔡詩淳，也長期支持母親的志工行動，每逢志工隊辦理活動，姐妹倆總會主動請假參與，無論是出錢出力都樂此不疲，母女攜手投入社會服務，成為地方佳話。