澎湖花火節史努比無人機停演惹民怨 逼得縣府改口了

澎湖國際海上花火節日前開幕，卻因史努比主題的無人機表演「大落漆」，讓澎湖縣府緊急喊卡，取消後續演出。沒想到反而引來大批民怨，民眾怒轟澎縣府未想著解決問題，浪費民眾假期。澎湖縣長陳光復今改說，將力拚19日的場次恢復，重啟後續10場演出。

陳光復今天下午4時許召開記者會，對於史努比無人機表演停飛表示歉意。他提到，對於日前花火節開幕場無人機展演因技術問題未能完整呈現預期圖案，以致後續展演取消，縣府特別向澎湖鄉親與來訪遊客致上誠摯的歉意。

澎湖縣府指出，無人機演出問題是因無人機廠商設備問題導致，縣府已要求廠商盡速改善，並指派團隊全力投入應變作業，克服技術及行政上的各項難題，力拼5月19日起重新啟動，將一路展演到6月19日，總計10場精采表演。

對於民眾如此期盼史努比主題無人機演出，澎湖縣府也提到，目前也正與史努比IP授權廠商積極協商研議，期盼能將無人機展演延長到7月底，或提供其他更豐富精彩的替代方案，以回應鄉親及遊客的期待。

據悉，澎湖花火節會惹出民怨，是因花火節5日開幕時，原本夜空除了會有煙火之外，還會有無人機隊在夜空展演出史努比圖案，沒想到開幕當晚，無人機卻出狀況，紛紛掉落，導致演出的圖案不如預期，甚至連史努比都變形，讓不少特定到場的遊客及居民非常失望。

未料後續澎湖縣府竟直接宣布，基於活動專業與演出品質考量，決定取消後續無人機展演場次，轉而將原本10分鐘煙火施放長度，加強煙火彈藥量、密度，延長為12分鐘作為代替，卻無法平息民眾抱怨。