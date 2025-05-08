議員爭取高雄第二座機場落腳彌陀 陳其邁點出最大困難處
高雄興建第二座國際機場的聲浪愈來愈高，設置地點多半瞄準南星計畫區。議員方信淵總質詢指出，南星離小港太近功能重疊，彌陀魚塭多、土地取得成本相對低，而且距離台南近，有利半導體產業運輸，應納入考量。市長陳其邁說，彌陀距離岡山空軍機場近，會有空域重疊問題，南星若完成，小港會慢慢退場，選址須交由專業評估決定。
議員方信淵表示，2015年交通部民航局曾針對嘉義東石、台南七股、高雄彌陀及高雄南星評估設置機場的可能性，他認為，南星計畫區離小港機場太近，而彌陀很多土地是魚塭地，土地取得成本相對低。
其次，彌陀位於高雄、台南兩個直轄市中間，半導體產業需要跟時間賽跑，空運相當重要，彌陀若設機場，對於半導體廊道相對方便；將彌陀規畫成航空城，可加速北高雄海線發展。
方信淵質疑，為何選南星不選彌陀？陳其邁表示，他對任何有利於高雄的交通建設都支持，機場場址的選擇必須經過專業評估，彌陀主要問題是旁邊有岡山空軍基地，空域會重疊。此外，南星位於外海，填海造陸約1千公頃，若能推動下去，小港機場會慢慢退場，然後由南星取代。
陳其邁說，若把岡山空軍基地調整，離市區太近，又會面臨腹地不夠大問題，需要進一步套圖研究。
市長陳其邁強調，這幾年南台灣產業發展，南科產值已經超過竹科，高雄跟屏東半導體聚落逐漸成型，未來5到10年，對於航空貨運需求大增，第二機場勢在必行。
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