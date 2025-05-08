高醫岡山醫院營運週年 北高雄民眾享醫療資源

高雄醫學大學附設高醫岡山醫院營運滿週年，高醫岡山醫院長黃炫廸今天說，醫院門急診、住院、開刀、透析服務陸續啟動，讓北高雄地區民眾免於舟車勞頓，享有優質、充足的醫療資源。

高醫岡山醫院今天舉辦週年院慶典禮，活動上百人見證「生命之樹」啟動。黃炫廸致詞時表示，回顧10年來從無到有、披荊斬棘建立起高醫岡山醫院的歷程，感謝高雄醫學大學董事會及高雄醫學大學的支持。

根據高醫岡山醫院統計，從去年試營運到今年3月底止，門診累計有19萬3188人次，目前每日平均門診量超過1000人次，就診民眾有9成都來自北高雄地區。

黃炫廸說，自去年試營運以來，高醫岡山醫院致力於深耕大岡山地區醫療服務，如今迎來開院一週年，醫院門急診、住院、開刀、透析服務陸續啟動，正有如種子萌發新芽，逐漸長成一棵挺拔堅實的生命之樹，成為值得在地民眾信賴、託付的堅實健康堡壘。

院方表示，「生命之樹」啟動儀式由院方特別設計一款象徵生命力與希望的大型充氣氣球樹，由貴賓與高醫體系首長齊手執壺，為大樹氣球緩緩澆灌，寓意醫院在各界共同努力下，逐步挺立、茁壯成長，為岡山地區帶來豐沛醫療生命力。

前立法院院長王金平、健保署高屏業務組組長林淑華、高雄醫學大學董事長陳建志、高雄醫學大學副校長林志隆等人皆出席活動。王金平致詞說，他自小在岡山長大，當年在地只有一家醫院，很感謝高醫體系為岡山、路竹鄉親興建一座雄偉的醫院，提供現代化醫療照護。

陳建志表示，他從高雄來到岡山參加院慶典禮，看到沿線區域快速發展，期待高醫大逾70年的金字招牌，能帶動岡山地區的發展與繁榮，讓在地民眾就醫不再舟車勞頓，將完善醫療照顧提供給大岡山地區的民眾。

高醫大副校長林志隆說，他2016年就擔任高醫岡山醫院第一任副執行長，當時真的是荒漠一片；尤其高醫體系的附設醫院、小港醫院等，都鄰近捷運紅線沿線周邊，高醫岡山醫院牽起了紅線的最後一端，更串起高雄健康命脈，期待該院成為北高雄民眾的健康堡壘。

此外，高醫岡山醫院也為準媽媽提供安心的生產環境，情境感知待產系統（SDR）產房提供產婦更舒適的產程，已有130名寶寶在高醫岡山醫院誕生；目前婦產科及小兒科，每月平均都各有2000多人次就診。