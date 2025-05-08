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高雄社宅家暴案「受害者遭安置搬離」 陳其邁：沒道理

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
陳其邁表示，該案的女性受害者是社宅主要簽約人，居住權益應該受到保護，沒道理是加害人留在社宅裡，主要機關應該主動介入協助，未來不應該再發生類似情形。圖／翻攝自高雄市議會直播
陳其邁表示，該案的女性受害者是社宅主要簽約人，居住權益應該受到保護，沒道理是加害人留在社宅裡，主要機關應該主動介入協助，未來不應該再發生類似情形。圖／翻攝自高雄市議會直播

高雄市某社會住宅今年3月發生家暴案，男子當著孩子面用繩索強勒妻子，事後法院緊急提供臨時保護令，社會局也將妻子臨時安置，但市議員質疑受害者需搬離原住所、到處找棲身處，加害者卻能安然住在社宅內，相當不合理；市長陳其邁聽聞此事也嚴肅表示，相關單位應主動介入調查，女方身為簽約者卻被迫搬離，毫無道理。

依照現行社會住宅房屋租賃契約書，若乙方有妨害公共安全或不法行為，如鬥殿、聚賭、吸毒、妨害風化、竊盜、收受或收買贓物，或有惡意行為如破壞建築結構、佔用公共設施用地、阻礙防火逃生通道、違反租約約定，經多次書面動阻仍未改营，市府經查明屬實者可終止合約。

然而，市議員黃文益表示，房屋租賃契約中未包括住家常發生的暴力行為處置方式，高雄市今年3月曾發生某社宅的夫妻住戶，女方遭丈夫拿繩索勒脖至繩索斷掉，丈夫還當著兩個孩子的面掐住妻子脖子，警方接獲報案後，法院緊急發保護令給女方，「但女方被迫臨時安置其他處，加害著卻留在原住處！」目前社宅契約無法保障被害著。

「家暴零容忍，社宅更不應縱容家暴發生！」黃文益表示，對於已申請保護令、住在社會住宅的個案，社會局、警察局、都發局應制定一套作業流程，在社宅租賃契約書中增列處置條文；以此案來看，應是是安置加害者，目前受害女子仍是帶著孩子找住所，若由女子主動重新主張要搬回社宅，可能會再遭男方挾怨報復，爆發衝突。

陳其邁表示，將責請社會局、警察局處理，該案的女性受害者是主要簽約人，居住權益應該受到保護，沒道理是加害人留在社宅裡，主要機關應該主動介入協助，未來不應該再發生類似情形；都發局長吳文彥表示，將會檢討修改社宅租賃契約，要求管理單位確切執行，以保護受害者。

對於女方害怕搬回社宅後恐遭男方報復，警察局長林炎田表示，個案已經申請緊急保護令，對方若再次違反，警方能再次依法移送，法院有高機率裁行羈押。另外，女方經社會局緊急安置僅4天，黃文益認為不夠時間找尋住處，應彈性調整，社會局長蔡宛芬表示，會再次檢討目前中長期安置的內容，並確實傳達資訊給受害者。

高雄市某社會住宅今年3月發生家暴案，男子當著孩子的面，用繩索強勒妻子，社會局事後將妻子臨時安置，但市議員質疑受害者需搬離原住所，相當不合理。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄市某社會住宅今年3月發生家暴案，男子當著孩子的面，用繩索強勒妻子，社會局事後將妻子臨時安置，但市議員質疑受害者需搬離原住所，相當不合理。圖／翻攝自高雄市議會直播

保護令 受害者 社宅

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