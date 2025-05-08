高雄旗津夯景點 風車公園裝置藝術品多根柱子懸空很恐怖

高雄旗津風車公園鄰近海邊，高市議員李喬如今指出，臨海欄杆破損、高高聳立的裝置藝術多處基座接合處因鏽蝕而懸空，岌岌可危，應盡速改善確保遊客安全。工務局說，混凝土因鹽害產生中性化，基座鏽蝕將優先處理，欄杆部分還有底部淘空等問題，會盡快規畫設計改善。

風車公園位在旗津公所對面，以七座造型獨特的三葉式風車著稱，銜接旗津漁港的觀光步道，即使是大熱天，騎單車觀光的遊客仍然絡繹不絕。

議員李喬如今天在議會總質詢指出，風車公園是旗津的指標性景點，不過走近公園卻發現，入口停車場處的涼亭木造遮棚早已被強風吹走，「零零落落」，另外臨海欄杆出現破損裂痕，感覺很脆弱，擔心遊客一不小心會掉下去。

「公園設施受損，嚴重影響旗津的觀光門面！」李喬如強調，風車旁的裝置藝術底座也多處嚴重鏽蝕，不知道何時會崩塌，危及公共安全，應該要快點處理。