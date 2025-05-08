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高雄旗津夯景點 風車公園裝置藝術品多根柱子懸空很恐怖

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
旗津風車公園臨海而建，金屬結構的公共藝術品的基座因腐蝕而損壞，整根柱子已經斷裂懸空。記者徐白櫻／攝影
旗津風車公園臨海而建，金屬結構的公共藝術品的基座因腐蝕而損壞，整根柱子已經斷裂懸空。記者徐白櫻／攝影

高雄旗津風車公園鄰近海邊，高市議員李喬如今指出，臨海欄杆破損、高高聳立的裝置藝術多處基座接合處因鏽蝕而懸空，岌岌可危，應盡速改善確保遊客安全。工務局說，混凝土因鹽害產生中性化，基座鏽蝕將優先處理，欄杆部分還有底部淘空等問題，會盡快規畫設計改善。

風車公園位在旗津公所對面，以七座造型獨特的三葉式風車著稱，銜接旗津漁港的觀光步道，即使是大熱天，騎單車觀光的遊客仍然絡繹不絕。

議員李喬如今天在議會總質詢指出，風車公園是旗津的指標性景點，不過走近公園卻發現，入口停車場處的涼亭木造遮棚早已被強風吹走，「零零落落」，另外臨海欄杆出現破損裂痕，感覺很脆弱，擔心遊客一不小心會掉下去。

「公園設施受損，嚴重影響旗津的觀光門面！」李喬如強調，風車旁的裝置藝術底座也多處嚴重鏽蝕，不知道何時會崩塌，危及公共安全，應該要快點處理。

工務局長楊欽富回應，風車公園已經完工20幾年，海邊設施的混凝土容易因鹽害產生中性化。欄杆部分，因底下也有淘空現象，不容易修復，需要重新評估研究，會進一步爭取經費辦理。此外，混凝土與鐵件無法接合，導致頂棚吹走，已經重新規畫；裝置藝術初步可採取油漆修補，若有崩塌可能，會優先處理。

旗津遊客多，即使大熱天也有不少人騎腳踏車觀光，高市議員李喬如發現，旗津風車公園欄杆有多處破損，若繼續不處理，有朝一日遊客恐怕會不小心掉下去。記者徐白櫻／攝影
旗津遊客多，即使大熱天也有不少人騎腳踏車觀光，高市議員李喬如發現，旗津風車公園欄杆有多處破損，若繼續不處理，有朝一日遊客恐怕會不小心掉下去。記者徐白櫻／攝影
旗津風車公園公共藝術品基座因腐蝕受損，多根柱子斷裂懸空。記者徐白櫻／攝影
旗津風車公園公共藝術品基座因腐蝕受損，多根柱子斷裂懸空。記者徐白櫻／攝影
旗津風車公園長期受海風吹拂，裝置藝術品的頂棚腐蝕嚴重。記者徐白櫻／攝影
旗津風車公園長期受海風吹拂，裝置藝術品的頂棚腐蝕嚴重。記者徐白櫻／攝影
高市議員李喬如揪出旗津風車公園有多項設施損壞，要求市府積極改善。記者徐白櫻／翻攝
高市議員李喬如揪出旗津風車公園有多項設施損壞，要求市府積極改善。記者徐白櫻／翻攝
旗津風車公園臨海而建，金屬結構的公共藝術品的基座因腐蝕而損壞，多根柱子斷裂懸空。記者徐白櫻／攝影
旗津風車公園臨海而建，金屬結構的公共藝術品的基座因腐蝕而損壞，多根柱子斷裂懸空。記者徐白櫻／攝影

崩塌 裝置藝術 議員

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