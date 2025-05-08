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金門迎城隍提前暖場 天震堂號召600人慶賀團後浦踩街

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
今天的繞境活動，天震堂特別向鎮公所商借人力蜈蚣座及人力三輪車，讓小朋友們能體驗到傳統人力蜈蚣座的樂趣。記者蔡家蓁／攝影
今天的繞境活動，天震堂特別向鎮公所商借人力蜈蚣座及人力三輪車，讓小朋友們能體驗到傳統人力蜈蚣座的樂趣。記者蔡家蓁／攝影

明天就是一年一度的農曆4月12日「浯島迎城隍」，包括金門天震堂、金門縣體育會民運動體育委員會以及金門縣民俗技藝推廣協會，再度提前在今日籌組「慶賀繞境團」，為明天的城隍爺出巡暖身， 共吸引近600人共襄盛舉，沿途鑼鼓喧天，讓後浦小鎮猶如嘉年華一般熱鬧。

迎城隍是金門最重大宗教盛事，也被文化部列為國家重要民俗，這是第3年由天震堂等單位舉辦「城隍慶賀團」，今天下午13點30分從北鎮廟啟程出發，行經昭德宮、東門代天府、南門天后宮、西門外武廟，並在城隍廟集結，由天震堂主、民俗體育運動委員會主委許績才擔任主獻，議員許大鴻、與各里長等人陪獻，並全程參與繞境，向城隍爺致意，場面十分壯觀，最後沿著中興路回到北鎮廟駐駕。

許績才表示，城隍信仰是金門很重要的傳統信仰，不僅已被文化部列為國家重要民俗活動，更是地區很重要的無形文化瑰寶，而他本身投入醒獅教學，多年來也一直在思考如何讓傳統民俗、宗教文化，可以在時代變遷的洪流下得以保存、延續並傳承下去。去年天震堂自發性號召群眾一起來為城隍爺致意，熱情的人潮讓他深受感動，也堅定他讓這個慶賀團持續下去的動力。

今年慶賀團隊伍陣容堅強，共有20組陣頭助陣，除了在地團體與各校社團踴躍參與，金鼎國小扯鈴隊率先報名，展現校園推廣民俗技藝的成果；金門農工職校也首度籌組民俗才藝社參與盛會，透過實際演出體驗金門傳統文化。而來自香港、台灣本島的表演團體～香港弘德龍獅體育會、台灣培德體育會、三峽漢武館也特別應邀共襄盛舉，讓藝陣表演更加豐富多元，為活動增添不少看頭。

為延續傳統藝陣文化，天震堂再次向鎮公所商借「人力蜈蚣座」與「人力三輪車」，讓小朋友體驗傳統民俗的趣味與精神，也成為繞境隊伍中最吸睛的一環。

主辦單位特別感謝地方各界與企業團體的大力支持，從學校、社團、宗教藝陣到地方企業、商家無不盡心參與。許績才表示，正是有這些熱心單位的協力合作，才能讓迎城隍活動在莊嚴與熱鬧兼具的氛圍中圓滿落幕，也讓傳統文化薪火相傳、生生不息。

天震堂、金門縣體育會民俗體育運動委員會提前在今天下午籌組「慶賀繞境團」，為城隍爺出巡暖身，金門縣議員許大鴻（前右）也參與抬輦，為神明服務。記者蔡家蓁／攝影
天震堂、金門縣體育會民俗體育運動委員會提前在今天下午籌組「慶賀繞境團」，為城隍爺出巡暖身，金門縣議員許大鴻（前右）也參與抬輦，為神明服務。記者蔡家蓁／攝影
金門天震堂為慶賀金門浯島城隍遷治345週年，提前在今天下午籌組「慶賀繞境團」，為城隍爺出巡暖身，沿途鑼鼓喧天。記者蔡家蓁／攝影
金門天震堂為慶賀金門浯島城隍遷治345週年，提前在今天下午籌組「慶賀繞境團」，為城隍爺出巡暖身，沿途鑼鼓喧天。記者蔡家蓁／攝影
為慶賀金門浯島城隍遷治345週年，金門天震堂在今天下午籌組「慶賀繞境團」，天震堂主許績才（左四）、議員許大鴻（左一）與各代表、里長全程參與繞境，向城隍爺致意。記者蔡家蓁／攝影
為慶賀金門浯島城隍遷治345週年，金門天震堂在今天下午籌組「慶賀繞境團」，天震堂主許績才（左四）、議員許大鴻（左一）與各代表、里長全程參與繞境，向城隍爺致意。記者蔡家蓁／攝影
明天就是一年一度的農曆4月12迎城隍，金門天震堂為慶賀金門浯島城隍遷治345週年，提前在今天下午籌組「慶賀繞境團」，為城隍爺出巡暖身，沿途鑼鼓喧天。記者蔡家蓁／攝影
明天就是一年一度的農曆4月12迎城隍，金門天震堂為慶賀金門浯島城隍遷治345週年，提前在今天下午籌組「慶賀繞境團」，為城隍爺出巡暖身，沿途鑼鼓喧天。記者蔡家蓁／攝影

城隍爺 金門 體育

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