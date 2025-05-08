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高雄捷運行駛一半車門玻璃整片脫落 調查結果曝

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄捷運今早7:25左右一輛列車從R11高雄，車站出站後，其中一處車門玻璃脫落，所幸未波及旅客與設備，列車仍正常行駛，疑似是密封膠條老化導致。圖／高雄捷運公司提供
高雄捷運今早7:25左右一輛列車從R11高雄，車站出站後，其中一處車門玻璃脫落，所幸未波及旅客與設備，列車仍正常行駛，疑似是密封膠條老化導致。圖／高雄捷運公司提供

高雄捷運今早7:25左右，一輛列車從R11高雄車站出站後，其中一處車門玻璃突然整片脫落，所幸未波及旅客與設備，列車仍正常行駛，疑似是密封膠條老化導致；高捷公司接獲旅客通報後，站長於R14車站上車察看狀況，決定於R15車站清車更換列車，受影響旅客約250人，車上旅客安全無虞，改搭下一班列車。

高捷公司表示，故障車輛目前已回廠檢修，調查相關晨間發車前整備紀錄，均有落實檢查，確定出車前狀態正常，初步判斷可能係車窗密封膠條局部老化，行進間震動引致玻璃脫落，後續列車巡檢事故路段，沿線設備目前均未受影響，正線正常營運當中。

高捷公司表示，今日將針對全車隊車窗膠條啟動專案檢查，並將提升檢查方式與頻率，希冀可以於老化弱點發生前進行預防性檢修，以維護旅客安全。另經查閱維修手冊跟設計資料，這部分的裝置應該是屬於永久固定式的，非屬耗品，因此本案也已經請原廠儘速派員了解真正原因，以訂定後續因應機制。

老化

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