高雄高爾夫球場道路遭封引發質疑 市府：捍衛市民安全

高雄高爾夫球場去年租約屆滿，又被查出違法使用農藥遭市府強制收回土地，但球場俱樂部至今強撐經營，近日高市府以施作滯洪池為由，將球場出入口封住，引爆球場會員不滿，質疑手段違法；工務局強調，土地所有權已回歸市府，俱樂部長期竊佔市民財產，明顯違法，市府以維持水保為由施工，是執行管理責任、捍衛市民公共安全。

高市府近日以挖土機封鎖高雄球場聯外道路，稱該場域為市有財產，違反使用者涉犯竊佔罪嫌，要求場內私人車輛駛離。高爾夫球場自救會目前已暫停營業，質疑市府以施作滯洪池為名，變相透過行政手段規避民事訴訟程序，雙方正進行司法程序，要釐清返還地上物、會員證權利、員工安置等爭議，質疑市府預先做此舉已涉違法。

高爾夫球場俱樂部表示，市府未依法提訴訟，在未獲判決即強行點交土地、封鎖道路，近日會提出救濟程序，明日也會集結會員在總統府前凱達格蘭大道抗議。工務局對此嚴正重申，強調自救會指控純屬歪曲事實、誤導輿論，背後是掩護其意圖非法霸占市有土地、謀取商業利益，市府入場施工是在執行管理責任、捍衛市民公共安全。

高市工務局表示，高爾夫球場長期未落實水保，去年颱風時已出現坡面逕流集中、排水壓力飽和等情況，市府多次要求改善，對方皆不理會，因此近期在緊鄰10號球道的10號水池及練習場等，施作容量達3.7萬噸2座滯洪池，市府除依水保法開罰，也已蒐證移送法辦。

財團法人高雄高爾夫俱樂部原向高市府租用約60公頃市有土地，83年取得政府核發的高爾夫球場開放許可證後，將球場營運業務委託人民團體「高雄高爾夫俱樂部」執行，財團法人去年11月30日來函市府表示放棄管理並返還土地，因此市府與財團法人間的球場租約爭議已結束，土地所有權與使用管理權依法回歸市府。

工務局表示，但球場俱樂部所屬的人民團體在未經市府及財團法人同意下，過去5個月無照並持續經營球場，已明顯違法，並惡意誤導大眾、混淆法律與行政事實，意圖癱瘓市府正常施政。對於自救會員無理要求市府應循訴訟途徑解決返還土地及樹木產權等民事糾紛云云，市府強調，市府的租約簽訂對象為財團法人，並非該人民團體。

工務局表示，自救會如果對財產歸屬有所主張，屬於其與財團法人的私權爭執，與市府無涉，自救會欲借冗長民事訴訟程序，遂竊佔市有土地並牟取商業利益，實為圖利己身、竊佔市民財產，不法意圖昭然若揭。市府將陸續開放該地為市民公園使用，還地於民，拒絕不法。市府嚴正譴責特定團體過去五個月來利用公有土地無照經營。