屏東家扶招募寄養家庭 成為孩子生命中的關鍵轉捩點

屏東家扶中心今舉辦2025年寄養家庭招募記者會，號召有愛心的民眾一同加入寄養家庭行列，家扶中心資深寄養家庭陳義恩、李淑蘭夫妻，擔任寄養家庭28年，陪伴33名寄養兒少，用愛與溫暖陪伴，成為孩子生命中轉捩點。

屏東縣府社會處指出，隨著安置需求上升，今年屏東家扶每月平均照顧83名寄養兒少，相較於去年增加8名，寄養家庭不僅是不僅是社會安全網的一環，縣府將持續支持並機將推動招募工作。

社會處表示，屏東縣寄養家庭共有119戶，屏東家扶中心、與屏東縣牽手關懷協會，兩個單位承辦，寄養家庭中有五成以上寄養家庭是原住民家庭，照顧漢人寄養童。

今天寄養家庭招募記者會上，邀請曾在陳義恩、李淑蘭夫妻安置一年半，現已自立的小羽分享當年的點滴，小羽說，剛到寄養家庭時很封閉，不敢說話，反應很慢，很不開心，「淑蘭媽媽」用日記陪她打開心房，特別訂羊奶，營養品照顧她的體質，還有專屬自己的房間，讓她感到被愛與安全。

小羽說，「寄養家庭每年都會我回家過年，沒有忘記我」。

李淑蘭說，每次照顧寄養童，專注當下，不知不覺走過20多年，看見孩子有信心走向未來，一切都值得了，她也不忘鼓勵著孩子們「加油！」

屏東家扶扶幼主委林連風說，今年5戶新進寄養家庭中，有4戶開始照顧寄養童，顯示目前寄養家庭資源趨近飽和，盼社會大眾踴躍響應，為更多孩子預備溫暖避風港，期盼今年能在新增至少六戶寄養家庭。