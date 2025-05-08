快訊

大貨車自撞翻覆貨物掉落對向車道 國3苑裡段南北雙向大塞車

印巴局勢緊張！巴基斯坦啟動國家安全程序 防長警告：隨時爆發核戰

中職／李多慧首度用全中文拍片自稱「李多黑」 未來還打算在台灣買房

聽新聞
0:00 / 0:00

高捷車門玻璃脫落 250旅客受影響

中央社／ 高雄8日電
高雄捷運一輛列車8日在行駛過程中發生車門玻璃脫落狀況，所幸未波及旅客與設備，列車仍正常行駛。（高雄捷運公司提供中
高雄捷運一輛列車8日在行駛過程中發生車門玻璃脫落狀況，所幸未波及旅客與設備，列車仍正常行駛。（高雄捷運公司提供中

高雄捷運一輛列車今天在行駛過程中發生車門玻璃脫落狀況，幸未波及旅客。經通報後，高捷即清車更換列車，受影響旅客約250人。高捷研判可能是車窗密封膠條老化導致。

高雄捷運公司說明，高雄捷運一輛上行列車在今天上午7時25分左右，行駛於R11高雄車站出站後，發生車門玻璃脫落狀況，幸未波及旅客與設備，列車仍正常行駛。

高捷公司獲旅客通報後，於R14站立即派站長上車察看狀況，並決定於R15站清車更換列車，受影響旅客約250人，車上旅客安全無虞，改搭下一班列車。

高捷公司指出，目前故障車輛已回廠檢修，調查相關晨間發車前整備紀錄，均有落實檢查，確定出車前狀態正常，初步判斷可能是車窗密封膠條局部老化，行進間震動引致玻璃脫落。

高捷公司表示，後續巡檢事故路段，沿線設備均未受影響，正線正常營運。今天將針對全車隊車窗膠條啟動專案檢查，並提升檢查方式與頻率，希望可以於老化弱點發生前進行預防性檢修，維護旅客安全。

高雄捷運

延伸閱讀

越籍女學生高捷掉提袋 警查辦列車司機侵占

打造台積電半導體A級商辦園區 高捷世運站公辦都更啟動招商

高捷世運站東側A5公辦都更 打造半導體A辦園區

高雄捷運車廂隨機攻擊、醉漢無故打人 乘客錯愕

相關新聞

高雄高爾夫球場道路遭封引發質疑 市府：捍衛市民安全

高雄高爾夫球場去年租約屆滿，又被查出違法使用農藥遭市府強制收回土地，但球場俱樂部至今強撐經營，近日高市府以施作滯洪池為由...

屏東家扶招募寄養家庭 成為孩子生命中的關鍵轉捩點

屏東家扶中心今舉辦2025年寄養家庭招募記者會，號召有愛心的民眾一同加入寄養家庭行列，家扶中心資深寄養家庭陳義恩、李淑蘭...

高捷車門玻璃脫落 250旅客受影響

高雄捷運一輛列車今天在行駛過程中發生車門玻璃脫落狀況，幸未波及旅客。經通報後，高捷即清車更換列車，受影響旅客約250人。...

高雄肥胖率六都第一、24區BMI超標 陳其邁嘆：真不光彩

高雄市肥胖人口比例達41.3%，為六都第一，全市有24個行政區超過全國BMI平均值，原縣區更有不少區域高達5成以上民眾為...

水獺成創作主角 駐縣藝術家張維倫攜學童共譜生態畫卷

「我希望孩子們在創作中學習、在觀察中感動，從認識水獺開始，理解我們所擁有的珍貴自然。」金門縣今年度的駐縣藝術家張維倫昨日...

高雄六龜蔬果冷鏈倉儲 議員：拖1年還沒啟用

高雄市東九區是蔬果重鎮，議員昨天質詢指目前僅六龜一座冷鏈倉儲，原訂去年中完工卻拖至今年底才要啟用，且市長陳其邁競選時喊出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。