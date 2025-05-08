高雄肥胖率六都第一、24區BMI超標 陳其邁嘆：真不光彩

高雄市肥胖人口比例達41.3%，為六都第一，全市有24個行政區超過全國BMI平均值，原縣區更有不少區域高達5成以上民眾為肥胖人口，市議員質疑市府執行健康促進政策成效低，衛生局、教育局、運動發展局、交通局應整合出健康促進計劃，全力讓市民BMI值趨向正常；市長陳其邁也說作為BMI最高的城市，不是光彩的事。

根據體育署運動現況調查，六都中過重肥胖人口比例高雄市以41.3%，成為六都第一，未來市府醫療負擔、市民罹患慢性病機會大增，肥胖也造成城市勞動力、生產力下降，此與高雄社會結構、職業型態、生活習慣等有關。此外，依照高市衛生局統計，高雄市有24個行政區，超過全國BMI平均值25.5。

「高雄偏鄉區的肥胖狀況嚴重，桃源區民眾BMI高於平均值達62.9%、那瑪夏區57.3%、茂林區47.1%。」市議員鄭孟洳表示，全市38區設置1733站「飲食營養諮詢站」，由營養師提供市民一對一指導，但前年8月開辦至今，實際使用人數僅有2514人次，等於每站使用個別諮詢的人次才1.45人，比例非常低。

鄭孟洳認為，飲食營養諮詢站採定點定時制，建議衛生局設置「網路線上諮詢」，且衛生局推動國民健康場域應用計畫，補助、提供代謝症候群患者健康營養策略，去年增至27萬人申請計畫，但參與者一年平均只減少0.6至1.6公斤，BMI微幅下降，政策推動空間有待加強。

目前全台校園學生的肥胖比例不斷增加，肥胖兒童在校園屢見遭受霸凌行為如言語羞辱、嘲笑體型以及孤立行為等，目前高雄市僅有部55間學校設立高關懷體重班，鄭孟洳認為校園應制定體重計畫，包括改革營養午餐、禁止販售含糖飲料與高熱量零食，落實學生每天運動30分鐘，定期追蹤BMI，

針對全市過重民眾，台中市提供BMI超標的市民免費使用運動中心，鄭孟洳認為高雄市也能透過運動中心舉辦減重大賽，提供達到減重標準的民眾如市民卡高雄幣等獎勵，或是鼓勵企業舉辦減重挑戰賽、設置運動設施、與民間健身房合作等，市區環境也要打造更多自行車道，推出騎乘YouBike公里數換獎勵、舉辦「無車日」等。

陳其邁表示，「高雄作為六都BMI最高的城市，不是光彩的事，目前原縣區BMI超過平均值的比例偏高」，總統賴清德推出健康台灣計劃，台灣目前著著重在加強健康促進和預防疾病，尤其肥胖是許多疾病的重要因素之一，他會責請衛生局整合各局處提出高雄市健康促進計劃，努力降低市民BMI。