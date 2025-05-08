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走廊種菜下廚謝媽媽 高市新上國小教室變健康餐廳

中央社／ 高雄8日電

母親節將至，高雄市不少國小推出慶祝活動，新上國小師生今天把在走廊上親自栽種的蔬果，料理成健康五色輕食孝敬媽媽，教室也瞬間變成溫馨高級餐廳。

11日母親節即將到來，新上國小今天舉辦「媽媽健康五色輕食趴」饗宴，善用走廊上食農蔬果，更將教室變身高級餐廳，邀請媽媽參與，享用一頓健康暖心母親節五星大餐。

新上國小貓頭鷹一族師生這學期在走廊種植了玉米筍、番茄、洛神花、茄子、辣椒、韭菜等蔬菜。校方表示，為讓媽媽們有一個難忘母親節，師生討論決定將這些營養蔬菜變身五星料理，有黃色玉米筍、紅色洛神花、紫色茄子、橘色番茄及綠色韭菜等。

學務主任李慧美將食農結合飲食教育課程，帶著學生將這些天然食材變成一道道媽媽專屬「健康五色輕食」，今天活動媽媽也一起參與，親手剝玉米筍，搭配上師生一起醃製的洛神花蜜餞、香煎茄子、韭菜炒蛋等。

參與學生說，每天澆水看著作物一天天長大，沒想到本來是農田才看得到的作物，竟可成為母親節與父母共享的食物；有學生說，最喜歡今天的玉米筍、蕃茄，讓媽媽品嚐到自己栽種的作物很開心，「祝媽媽母親節快樂」。

李慧美說，鮮採鮮收的蔬菜，除能讓孩子吃到各種蔬菜味道外，也透過飲食教育將健康飲食觀念傳遞到每個家庭，母親節讓媽媽一起來享用學生小農親自種植與料理的蔬菜，就是最好的飲食教育。

新上國小校長王彥嵓表示，無論食農教育或飲食教育，落實在生活中才是真素養課程，不僅學生受惠，每個家庭也都因健康飲食而受惠，飲食教育結合母親節，就是要讓每個媽媽都能度過一個健康又暖心節日。

母親節

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