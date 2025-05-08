水獺成創作主角 駐縣藝術家張維倫攜學童共譜生態畫卷

「我希望孩子們在創作中學習、在觀察中感動，從認識水獺開始，理解我們所擁有的珍貴自然。」金門縣今年度的駐縣藝術家張維倫昨日在述美國小舉辦「悠游水獺・生態金門」熱縮片彩繪磁鐵工作坊，以插畫為橋梁，帶領學生走進金門的自然生態，尤其是歐亞水獺的世界。

這場特別的工作坊，結合了生態教育與藝術實作，讓述美國小一至四年級學生在彩繪與手作中探索金門濕地與河川的奧祕。張維倫以親和的方式引導學生觀察、認識水獺的習性及其在金門自然棲地中的角色，也介紹熱縮片這項富有變化性的創作媒材，讓孩子們創作出專屬的生態插畫磁鐵。

「歐亞水獺是金門重要的指標性物種，它的存在提醒我們維護環境的重要。」張維倫表示，選擇以水獺為主題，是希望透過插畫這種親近且富有表現力的藝術形式，啟發學生的觀察力與想像力，也讓環境保育的理念在心中扎根。

學生們完成的作品也將走進展場，成為「悠游水獺・生態金門」繪畫特展的一部分。張維倫說，我很開心這些孩子的創作能在展覽中被看見，這不只是對藝術的參與，更是孩子們認識故鄉、參與社會的一種方式。

此次活動由金門縣文化局主辦，為「駐縣藝術家計畫」的一環。文化局表示，該計畫鼓勵藝術家與地方社區、校園合作，藉由藝術創作結合在地特色與議題，不僅讓藝術深耕地方，也活絡文化認同，讓藝術真正走入生活。

述美國小校長楊恭墉則表示，這樣的藝術課程讓學生在有趣的創作中學習生態知識，是非常珍貴的學習經驗，孩子們能親手完成作品並參展，將成為他們學習歷程中一段難忘的回憶。