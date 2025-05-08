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高雄六龜蔬果冷鏈倉儲 議員：拖1年還沒啟用

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
六龜區農會大型冷鏈理集貨包裝場目前正在施工，將於年底啟用，農業局長姚志旺近日視察施工進度。圖／高雄市農業局提供 王昭月
六龜區農會大型冷鏈理集貨包裝場目前正在施工，將於年底啟用，農業局長姚志旺近日視察施工進度。圖／高雄市農業局提供 王昭月

高雄市東九區是蔬果重鎮，議員昨天質詢指目前僅六龜一座冷鏈倉儲，原訂去年中完工卻拖至今年底才要啟用，且市長陳其邁競選時喊出要在旗尾建冷鏈倉儲平台，至今未實踐，建議加強地產地消；陳其邁答詢說，六龜、美濃分別有900坪、300坪的冷鏈包裝場，已準備啟用。

市府3年前向中央提冷鏈包裝集貨場計畫，在六龜建置973坪冷鏈集貨包裝場，保存果品熟度、鮮度、安全性，減少儲運損耗，每年集貨量可從3千公噸提高至8千公噸。

議員朱信強質詢指東九區僅六龜一座冷鏈倉儲，旗山、美濃地區尚無，稻穀在常溫下放3個月米質就受影響，解決辦法就是鼓勵地產地消，例如美濃、大寮種的高雄147號米全面提供當地國中、小營養午餐使用，強化青農競爭力，減少食物里程和降低運送碳足跡。

陳其邁說，市府鼓勵美濃種的稻米、蔬菜優先供應當地學校，各校已逐步落實地產地消，會再研擬更多獎勵方式。

農業局指出，全市大型冷鏈集貨場有超過15個農民團體使用，面積超過3千坪，每年處理1.2萬公噸農產品，持續增加中，六龜農會大型理集貨包裝場及美濃農會蔬果冷鏈包裝場年底完工，每年可處理逾3千公噸蔬果產品。

美濃農會處理敏豆、長豇豆、木瓜的果菜包裝場今年也會完工，每年處理1500公噸蔬果量。

六龜 美濃 陳其邁

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