澎湖花火節開幕無人機表演挨轟掉漆 後續場次全取消

2025澎湖國際海上花火節5日開幕，吸引1.4萬名遊客參與，但當晚無人機展演因圖案呈現不如預期，部分光點偏暗、輪廓模糊，引起外界負評；澎湖縣政府今日宣布，基於活動專業與演出品質考量，決定取消後續無人機展演場次，以增加煙火彈藥數量、強化品牌氛圍，為花火節帶來更多亮點。

縣府旅遊處指出，今年花火節無人機展演委外服務案，縣府依政府採購法辦理公開招標程序，目前全台符合群飛表演採購規範的合法廠商，僅有2家具備相關能力與資格，其中一家廠商參與投標，並經評選為優勝廠商，另過去曾參與過花火節無人機演出的廠商並未投標。

由於得標廠商浩汎國際是首次參與花火節無人機演出，且此次使用之無人機機型也是首次在澎湖展演，雖經事前測試多次，然而，開幕式中無人機部分圖形未完整呈現，雖廠商表達是受到訊號干擾所致，但無法掌握確切干擾源，予以排除，並且在幾次的試飛過程中，無人機除有掉落情形外，狀況也不穩定。

縣府整體考量下，認為此次廠商無法給予穩定的群飛品質，攸關花火節品牌，尤其開幕式的演出已造成媒體負面報導，影響澎湖觀光形象，在廠商無法提供穩定且具品質的展演情況下，縣府與承攬廠商達成共識，將終止契約，後續依契約相關規範進行。