快訊

粉紅超跑路線接連跳脫預測 彰化埤頭合興宮今也被放鴿子

離婚2年…46歲電視台監製前夫驟逝 八點檔女星最後一刻陪上救護車

外資4天買超926億元！反一ETF 3天敲進9.2萬張 績優黑馬竄出

澎湖花火節取消無人機展演 增放煙火彌補

中央社／ 澎湖縣7日電

5日登場的澎湖國際海上花火節，由於無人機展演受訊號干擾，無法完整呈現，承作廠商亦無法克服，澎湖縣政府今晚宣布，後續無人機展演取消，並以增加煙火彈藥和延長花火施放彌補。

澎湖縣政府旅遊處指出，澎湖國際海上花火節甫於5日盛大開幕，吸引萬餘名遊客參與，絢爛煙火結合音樂演出，深獲民眾好評；但當晚的無人機展演，部份圖案與光點、輪廓模糊，受訊號干擾，承作廠商表明無法克服及穩定群飛，基於活動專業與演出品質等考量，決定取消後續場次無人機展演。

澎湖縣政府表示，因無人機展演取消，將進一步強化煙火施放規劃，國際煙火施放場因國際團隊已設計煙火及音樂完成，施放維持10分鐘，但會加強煙火彈藥量；其餘場次花火將延長為12分鐘，同步增加施放彈藥量與密度，以提升精采度及整體視覺效果，讓遊客獲得更加震撼與豐富的觀賞體驗。

澎湖國際海上花火節8日晚間是首場國際級的煙火施放，將由義大利煙火團隊擔綱。

澎湖縣 花火節 音樂

延伸閱讀

軍工股人氣爆棚！亞航、事欣科強攻前線 寶一戰新高震盪

印巴衝突升溫 無人機台鏈獲急單

亞航獲中科院授權中型無人機技術 搶攻中大型無人機產製與維修市場

正式揭幕！2025澎湖海上花火節 精彩煙火絢爛奪目

相關新聞

屏東車城福安宮新金爐開爐 古幣造型兼顧財運與環保

全國最大的土地公廟屏東車城福安宮香火鼎盛，為了因應燃燒金紙量與環保需求，廟方打造新環保金爐「福德財庫爐」，參考財政部、中...

買鳳梨幫籌偏鄉學童課輔基金 屏東善導書院12萬顆金鑽鳳梨待捧場

位於屏東縣高樹鄉的善導書院開設課輔班照顧偏鄉學童，同時種植鳳梨等蔬果義賣做為書院經費。今年種植的鳳梨已開始採收，但因景氣...

小港機場宵禁阻礙高雄發展 市長陳其邁：應新建24小時機場

高雄小港機場宵禁問題影響南部產業發展，市長陳其邁今在議會再次強調，利用南星計畫區外海填海造陸，打造24小時開放、廣大腹地...

金門文化局推文化路徑 黃卓彬洋樓修復結合歷史再生

金門縣定古蹟黃卓彬洋樓修復工程今天辦「安樑歸岫」儀式，依傳統進行請神、開筆、點樑、送五穀與辭神等程序，為工程祈福，期盼修...

馬祖猛澳港港務大樓啟用 東莒交通建設再升級

連江縣政府積極推動離島交通建設，今日下午於東莒猛澳港舉行「港務大樓啟用典禮」，宣告猛澳港整建計畫邁入新里程碑。縣長王忠銘...

高雄蓮池潭「天空之城樹」奇特景觀成絕響 地方請命保留原狀

高雄左營蓮池潭「天空之城樹」盤根錯節樹根盤據護岸爆紅，近來成為遊客熱門打卡景點，不過觀光局近期展開環潭木棧道拓建工程，樹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。