屏東車城福安宮新金爐開爐 古幣造型兼顧財運與環保

全國最大的土地公廟屏東車城福安宮香火鼎盛，為了因應燃燒金紙量與環保需求，廟方打造新環保金爐「福德財庫爐」，參考財政部、中央銀行等金融標誌，採古錢幣元素設計，同時兼具環保科技，金紙燃燒率可達90％，成為福安宮新亮點。

今天舉行開爐儀式，福安宮主委曾寶文致詞時表示，廟方配合政府政策，斥資1200萬元建造符合環保要求的金爐，全靠400多名信徒捐款，在募款時一度短缺300萬元，所幸有善心人士慷慨解囊，才一舉補足全額。

新福德財庫爐高10公尺、寬4公尺，福安宮總幹事陳明秀表示，參考國家財政部、中央銀行、台灣銀行等金融單位標誌，採用鏟、鋤設計元素，諧音「錢儲」象徵理財、致富。

根據觀光署資料，車城福安宮去年共436萬9406人次造訪，香火非常旺。陳明秀說，福安宮補庫金在巔峰期1個小時可燒800公斤金紙，因此金爐急需汰舊換新。

一般金爐燃燒溫度僅約攝氏400度，無法完全燃燒。新庫爐配合現代化環保科技如旋風加壓，燃燒溫度可達攝氏700度，燃燒率達90%，其煙囪霧化噴水回流沉澱、微塵過濾效果，曾獲日內瓦設計發明銀牌獎，更加環保。