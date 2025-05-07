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金門大學辦捐血活動逾200人響應 挽袖傳愛溫暖社會

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金大今天在學生會穿堂舉辦公益捐血活動，吸引不少學生與教職人員到場熱情響應。圖／金大提供
金大今天在學生會穿堂舉辦公益捐血活動，吸引不少學生與教職人員到場熱情響應。圖／金大提供

國立金門大學今天舉辦「我年輕‧我捐血」公益捐血活動，儘管天氣多變、涼風細雨不斷，現場仍湧現大批學生與教職員熱情響應，總計一整天下來有約200多人參加，展現金大人關懷社會的熱血行動力。

此次活動由金門縣衛生局與台北捐血中心主辦，金門大學學務處身心健康中心協辦，自今天上午9時30分至下午4時30分在學生會穿堂展開，現場安排專業醫護人員進行健康評估，確保每位捐血者的安全，學校也事前透過海報、網路與學生組織積極宣傳，提高活動參與度與可見度。

捐血現場氣氛熱絡，不少學生首次參與就表示，「原來捐血不會痛，還感覺充滿熱血」，活動共吸引超過200人參加，挽袖捐出熱血，以實際行動支持社會公益，也體現聯合國永續發展目標（SDG 3）中「良好的健康與福祉」精神。

金大學務長董燊也親自捐血帶頭示範，他指出，捐血是最直接的生命接力，在血荒期間更具意義，身為行政人員，我們更應以身作則，讓學生看見捐血的價值與溫度。他也提醒參與者需攜帶身分證件，並保持充足睡眠與正常飲食，捐血前後都應注意身體狀況。

金大校長陳建民表示，學校自創校以來每年定期舉辦捐血活動，並曾獲台灣血液基金會頒發「捐血績優團體」獎項，這已成為金大長年推廣的公益傳統之一。他強調，「捐血不僅是善行，也是學校實踐社會責任的重要方式。」

面對全台血荒危機，金大學生用行動凝聚青年能量，讓公益不只是口號，更是日常生活的一部分，校方也提醒，若有師生錯過本次活動，仍可留意後續金門地區捐血場次，持續以熱血為社會注入希望與溫暖。

**5/8（四）金寧鄉公所｜09:30–16:30｜金寧鄉仁愛新村1號。

**5/10（六）金城鎮公所｜09:30–16:30｜金城鎮民生路2號。

**5/11（日）金城鎮公所｜09:30–16:30｜金城鎮民生路2號。

**5/12（一）金城警察局｜13:30–16:30｜金城鎮金山路15號。

**5/13（二）金湖鎮公所｜09:30–16:30｜金湖鎮中正路（新市藍球場）

金大學務長董燊也率先身體力行，挽袖捐血、帶頭響應公益，他表示，「捐血是一種最直接的生命接力，尤其在血荒時期更顯其重要。圖／金大提供
金大學務長董燊也率先身體力行，挽袖捐血、帶頭響應公益，他表示，「捐血是一種最直接的生命接力，尤其在血荒時期更顯其重要。圖／金大提供
國立金門大學今天舉辦「我年輕‧我捐血」公益捐血活動，現場仍湧現大批學生與教職員熱情響應，展現金大人關懷社會的熱血行動力。圖／金大提供
國立金門大學今天舉辦「我年輕‧我捐血」公益捐血活動，現場仍湧現大批學生與教職員熱情響應，展現金大人關懷社會的熱血行動力。圖／金大提供

公益 捐血中心 金門

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