北竿桶裝瓦斯「斷炊」危機 業者公布緊急措施

連江縣議員陳玉發、周瑞國今天上午於議會揭露，北竿桶裝瓦斯供應不足，又逢觀光旺季，恐導致餐飲業者等面臨「斷炊」危機。業者下午公布緊急應變措施，灌裝完畢瓦斯將於11日抵北竿。

今天為連江縣議會第8屆第5次臨時會，國民黨籍連江縣議員陳玉發於臨時動議時揭露，4月起北竿餐飲零售業者陸續反映叫不到瓦斯、複合式鋼瓶缺貨等狀況。加上正逢觀光旺季，有店家囤貨數十桶瓦斯因幾乎用罄，需向同業「借」，影響範圍更包括軍方與民眾，引起地方熱議。

國民黨籍連江縣議員周瑞國則直指，3月北竿鄉政座談時民代已反映瓦斯桶問題，他也同意縣長王忠銘當時所說，若為與北竿鄉民權益有關，應由鄉公所解決。但現在業者因複合式鋼瓶數量不足，導致民眾面臨「斷炊」問題，認為縣府應盡速提出立即具體的解決方案。

王忠銘於議場回應時坦言「今天第一次聽說北竿瓦斯不夠」，縣府並未收到任何北竿瓦斯不足訊息與民眾反映。他並承諾，會後將召集產業發展處、北竿鄉公所與瓦斯業者等，召開會議共商對策。

連江縣政府今天下午發布訊息，供應北竿地區桶裝瓦斯的馬祖實業股份有限公司回應，因台灣本島各地訂單量增，導致20公斤複合式瓦斯桶容器缺貨，該公司去年11月訂購的複合式瓦斯桶，於8日才到貨，並經灌裝作業完畢後，預計於11日送至北竿。

馬祖實業透過訊息指出，新瓦斯桶抵達北竿前，北竿民眾如有急需，可免費借用16公斤瓦斯桶應急，待20公斤瓦斯桶到貨後換取。

連江縣產業發產處科長邱景嬿向中央社記者說明，北竿鄉因無氣體分裝場，故桶裝瓦斯需在台灣本島灌裝完畢後再運至北竿銷售。據她了解，業者也在洽詢是否能從瓦斯供應無虞的南竿，緊急運送桶裝瓦斯至北竿，解決民眾燃眉之急。