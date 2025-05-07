聽新聞
0:00 / 0:00
買鳳梨幫籌偏鄉學童課輔基金 屏東善導書院12萬顆金鑽鳳梨待捧場
位於屏東縣高樹鄉的善導書院開設課輔班照顧偏鄉學童，同時種植鳳梨等蔬果義賣做為書院經費。今年種植的鳳梨已開始採收，但因景氣問題目前銷售狀況不佳。院長陳文靜希望民眾發揮愛心，協助購買書院農產品，籌措學童課輔照顧基金。
善導書院已服務偏鄉和弱勢家庭26年，目前照顧29名孩子。除了開設課輔班加強學童課輔及品德教育外，也闢建農地種植各類蔬果，一方面義賣農產品籌措書院資金，同時讓孩子幫忙照顧、採收、包裝，學習食農教育並了解自食其力的重要。
書院依季節種植鳳梨、小番茄、地瓜、栗子南瓜、水果玉米、小黃瓜等多種蔬果，除了聘請專業農業師傅協助照顧，因不少學童家長工作不穩定，農忙時也能提供其打農工機會，增加收入。
今年書院種植2甲多的金鑽17號鳳梨，預計收成12萬顆。陳文靜說，過去3月就能採收，今年受氣候影響現在才開始收成，鳳梨雖然晚熟但不影響口感及甜度，書院也會把關品質，要好吃、夠甜才敢推出銷售。
陳文靜說，去年的颱風及水災造成農損，對書院衝擊很大，面臨資金及人力上的壓力，但書院及家長們都不放棄，努力種出好吃的農產品。「一箱鳳梨！一個未來！」希望更多善心人士訂購幫孩子籌來年的基金，一箱鳳梨20台斤含運費1000元，可上網站：https://m.ccat.com.tw/S/121731訂購。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言