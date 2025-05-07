買鳳梨幫籌偏鄉學童課輔基金 屏東善導書院12萬顆金鑽鳳梨待捧場

位於屏東縣高樹鄉的善導書院開設課輔班照顧偏鄉學童，同時種植鳳梨等蔬果義賣做為書院經費。今年種植的鳳梨已開始採收，但因景氣問題目前銷售狀況不佳。院長陳文靜希望民眾發揮愛心，協助購買書院農產品，籌措學童課輔照顧基金。

善導書院已服務偏鄉和弱勢家庭26年，目前照顧29名孩子。除了開設課輔班加強學童課輔及品德教育外，也闢建農地種植各類蔬果，一方面義賣農產品籌措書院資金，同時讓孩子幫忙照顧、採收、包裝，學習食農教育並了解自食其力的重要。

書院依季節種植鳳梨、小番茄、地瓜、栗子南瓜、水果玉米、小黃瓜等多種蔬果，除了聘請專業農業師傅協助照顧，因不少學童家長工作不穩定，農忙時也能提供其打農工機會，增加收入。

今年書院種植2甲多的金鑽17號鳳梨，預計收成12萬顆。陳文靜說，過去3月就能採收，今年受氣候影響現在才開始收成，鳳梨雖然晚熟但不影響口感及甜度，書院也會把關品質，要好吃、夠甜才敢推出銷售。