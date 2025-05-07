小港機場宵禁阻礙高雄發展 市長陳其邁：應新建24小時機場
高雄小港機場宵禁問題影響南部產業發展，市長陳其邁今在議會再次強調，利用南星計畫區外海填海造陸，打造24小時開放、廣大腹地的全新機場，能幫助南部半導體產業鏈成長，同時解決航空貨運需求、分散桃園機場壓力，尤其高雄有5座半導體廠，未來1奈米廠也可能落腳南部，全新機場能加強高雄與東南亞城市連結。
小港機場宵禁問題造成高雄觀光、旅遊困境和造成外地民眾洽公不便，陳其邁和許多民代已陸續要求建立第2座國際機場；市議員陳善慧今質詢表示，在第2座機場建置之前，小港機場應優先爭取外籍航空利用「第五航權」轉機開闢洲際航班，目前從高雄出發的第5航權航班僅有泰國亞洲航空、泰國獅子航空、峇迪航空，目的地皆為日本城市。
所謂「第五航權」意指某一個國家的航空公司，可以在2個非航空公司所屬的國家之間飛行並載卸貨。陳其邁答詢時回應，近5年來台灣產業發展、航空市場變化很大，目前南科產值已超過竹科，加上高雄5個半導體廠的供應鏈，南部科技廊帶成行，應該是要先規劃新一座更大型、24小時機場。
陳其邁表示，近年航空貨運量因為網購等因素提升，桃園機場已趨飽和，加上分散桃園機場載運風險等，高雄新建國際機場更有必要性，考量空域規劃和海事工程等，市府認為南星計劃區是最佳選擇，填海造陸若達1千公頃，能滿足現況所需，而在建機場的10至15年過渡期，小港機場仍是廉價航空或第五航權的絕佳選擇。
陳其邁說，許多東南亞旅客都會從台灣轉機至美國，高雄也有很多機會能利用第五航權，加速和東南亞城市連結，「希望交通部的規劃能更加前瞻，為南部未來產業發展預先設想，建置一座連結東南亞、24小時運作的全新機場，成為新的航空貨運樞紐、廉價航空總部」。
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