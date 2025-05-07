快訊

纏訟23年成功翻案！后豐大橋女教師墜橋亡 男友及友人無罪確定

罷免吳沛憶領銜人現身！李孝亮抵達北檢 僅說「謝謝」低調上樓應訊

頭旗車又被「粉紅超跑」海放 直播人員：真的走到要哭

聽新聞
0:00 / 0:00

金門文化局推文化路徑 黃卓彬洋樓修復結合歷史再生

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣定古蹟黃卓彬洋樓修復工程今天舉行「安樑歸岫」儀式，由文化局長陳榮昌擔任主祭。圖／金門縣文化局提供
金門縣定古蹟黃卓彬洋樓修復工程今天舉行「安樑歸岫」儀式，由文化局長陳榮昌擔任主祭。圖／金門縣文化局提供

金門縣定古蹟黃卓彬洋樓修復工程今天辦「安樑歸岫」儀式，依傳統進行請神、開筆、點樑、送五穀與辭神等程序，為工程祈福，期盼修復活化順利推進，讓洋樓重現歷史風貌。金門縣文化局表示，未來將以「民防工事」為主題打造文化路徑，串連黃卓彬洋樓、張文帝洋樓等歷史建築，推動整體保存與活化策略行銷，重塑金沙聚落文化記憶。

金門縣文化局長陳榮昌致詞指出，金門后浦頭至榮湖一帶擁有豐富的傳統建築景觀，黃卓彬洋樓自去年啟動修復工程，是文化資產保護的重要里程碑，期望未來修復完成後，能進一步豐富在地文化風貌，活絡地方生活與觀光。

黃卓彬洋樓建於1923年，融合金門傳統與南洋僑匯風格，為二層五腳基洋樓並附前迴向空間，外牆飾有天使與雄鷹泥塑，具高度藝術與歷史價值。洋樓過去曾為日軍軍官宿舍、國軍野戰醫院及指揮單位駐地，牆面保存有「雪恥復國」、「完成革命大業」等反共標語，是金門戰地歷史的重要見證。該建築於2003年登錄為歷史建築，2019年升格為縣定古蹟。

本次修復工程總經費新臺幣3824萬元，由中央補助、縣府配合與所有權人自籌共同分擔，工程由現代營造股份有限公司承攬，大山開發建築師事務所設計監造。文化局強調，修復將以保留原貌、延續工法為核心，未來修復完成後，將公開徵求所有權人合作活化再利用，納入地方文化路徑，與沙美老街、金沙戲院、陳禎墓等文化據點相互串聯，推動古蹟群聚保存與觀光行銷。

黃卓彬（1870-1939）為金門后浦頭人，早年旅居印尼峇眼亞比，經營橡膠園致富，並於1920年返鄉興建此洋樓，原供家族居住，1937年日軍侵金後舉家遷返印尼，之後家族成員多年未再回鄉，直到孫輩尋根，洋樓歷史才重新被看見。

文化局期許透過文化資產修復與活化計畫，帶動金沙聚落與金門東半島文化觀光產業發展，推動傳統匠藝再興、創造在地就業，讓歷史建築不僅被看見，也真正走入社區生活與新世代記憶。

金門縣定古蹟黃卓彬洋樓修復工程今天舉行「安樑歸岫」儀式，屋主後人黃奕展依傳統進行請神、開筆、點樑、送五榖與辭神等程序，為工程祈福。圖／金門縣文化局提供
金門縣定古蹟黃卓彬洋樓修復工程今天舉行「安樑歸岫」儀式，屋主後人黃奕展依傳統進行請神、開筆、點樑、送五榖與辭神等程序，為工程祈福。圖／金門縣文化局提供
黃卓彬洋樓建於1923年，融合金門傳統與南洋僑匯風格，為二層五腳基洋樓並附前迴向空間，外牆飾有天使與雄鷹泥塑，具高度藝術與歷史價值。圖／民眾提供
黃卓彬洋樓建於1923年，融合金門傳統與南洋僑匯風格，為二層五腳基洋樓並附前迴向空間，外牆飾有天使與雄鷹泥塑，具高度藝術與歷史價值。圖／民眾提供
金門縣定古蹟黃卓彬洋樓修復工程今天舉行「安樑歸岫」儀式，依傳統進行請神、開筆、點樑、送五榖與辭神等程序。圖／金門縣文化局提供
金門縣定古蹟黃卓彬洋樓修復工程今天舉行「安樑歸岫」儀式，依傳統進行請神、開筆、點樑、送五榖與辭神等程序。圖／金門縣文化局提供

歷史建築 金門

延伸閱讀

台南府城城垣300年活動9日登場 民代：市民有落差感

金門百年黃卓彬洋樓安樑歸岫 串連東半島文化路徑

金門2洋樓獲選百大文化基地 文化局：推動創新傳承

新竹縣美術館興建工程今簽約 預計2030年完工啟用

相關新聞

垃圾越來越多…台中議員呼籲補助廚餘機 市府研議試辦

全台垃圾量逐年上升，廚餘占30%以上，部分縣市推出廚餘機補助。台中市目前尚無相關補助，議員建議參考他縣市，既能減少垃圾也...

小港機場宵禁阻礙高雄發展 市長陳其邁：應新建24小時機場

高雄小港機場宵禁問題影響南部產業發展，市長陳其邁今在議會再次強調，利用南星計畫區外海填海造陸，打造24小時開放、廣大腹地...

金門文化局推文化路徑 黃卓彬洋樓修復結合歷史再生

金門縣定古蹟黃卓彬洋樓修復工程今天辦「安樑歸岫」儀式，依傳統進行請神、開筆、點樑、送五穀與辭神等程序，為工程祈福，期盼修...

高雄蓮池潭「天空之城樹」奇特景觀成絕響 地方請命保留原狀

高雄左營蓮池潭「天空之城樹」盤根錯節樹根盤據護岸爆紅，近來成為遊客熱門打卡景點，不過觀光局近期展開環潭木棧道拓建工程，樹...

高雄機場立體停車場今動土 交長陳世凱坦言「對高雄特別偏心」

高雄國際機場東側立體停車場工程今天動工，象徵880.8億元的新航廈計畫正式啟動，交通部長陳世凱指高雄機場的改建在產業經濟...

19兩黃金放保險箱忘密碼 馬公女僱人撬開已增值百萬

澎湖馬公王姓女子，將黃金存放保險箱，卻忘了密碼，只得僱人將保險箱撬開，雖因此損失3萬元保險箱，但所存放近19兩黃金條塊，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。