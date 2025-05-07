金門文化局推文化路徑 黃卓彬洋樓修復結合歷史再生

金門縣定古蹟黃卓彬洋樓修復工程今天辦「安樑歸岫」儀式，依傳統進行請神、開筆、點樑、送五穀與辭神等程序，為工程祈福，期盼修復活化順利推進，讓洋樓重現歷史風貌。金門縣文化局表示，未來將以「民防工事」為主題打造文化路徑，串連黃卓彬洋樓、張文帝洋樓等歷史建築，推動整體保存與活化策略行銷，重塑金沙聚落文化記憶。

金門縣文化局長陳榮昌致詞指出，金門后浦頭至榮湖一帶擁有豐富的傳統建築景觀，黃卓彬洋樓自去年啟動修復工程，是文化資產保護的重要里程碑，期望未來修復完成後，能進一步豐富在地文化風貌，活絡地方生活與觀光。

黃卓彬洋樓建於1923年，融合金門傳統與南洋僑匯風格，為二層五腳基洋樓並附前迴向空間，外牆飾有天使與雄鷹泥塑，具高度藝術與歷史價值。洋樓過去曾為日軍軍官宿舍、國軍野戰醫院及指揮單位駐地，牆面保存有「雪恥復國」、「完成革命大業」等反共標語，是金門戰地歷史的重要見證。該建築於2003年登錄為歷史建築，2019年升格為縣定古蹟。

本次修復工程總經費新臺幣3824萬元，由中央補助、縣府配合與所有權人自籌共同分擔，工程由現代營造股份有限公司承攬，大山開發建築師事務所設計監造。文化局強調，修復將以保留原貌、延續工法為核心，未來修復完成後，將公開徵求所有權人合作活化再利用，納入地方文化路徑，與沙美老街、金沙戲院、陳禎墓等文化據點相互串聯，推動古蹟群聚保存與觀光行銷。

黃卓彬（1870-1939）為金門后浦頭人，早年旅居印尼峇眼亞比，經營橡膠園致富，並於1920年返鄉興建此洋樓，原供家族居住，1937年日軍侵金後舉家遷返印尼，之後家族成員多年未再回鄉，直到孫輩尋根，洋樓歷史才重新被看見。