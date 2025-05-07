馬祖猛澳港港務大樓啟用 東莒交通建設再升級

連江縣政府積極推動離島交通建設，今日下午於東莒猛澳港舉行「港務大樓啟用典禮」，宣告猛澳港整建計畫邁入新里程碑。縣長王忠銘、交通部航港局局長葉協隆、連江縣議會議長張永江及多位地方民代、馬祖國家風景區管理處代表與鄉公所人員齊聚一堂，共同見證這座嶄新建築正式啟用。

猛澳港作為東莒對外交通與物資輸送的核心樞紐，長年受限於港區設施老舊及空間不足，影響旅客與貨物流動效率，縣府自2018年啟動整建計畫，陸續完成南防波堤、北堤、護岸及擋浪牆等基礎工程，大幅提升港區防護與航行安全。

新建的港務大樓立面設計以閩東建築語彙為基底，採用人字形與橫紋交錯表現地方建築特色，斜面屋頂宛如燕鷗展翼，寓意旅程起點的展望與希望。建築細節亦融入戰地印細象，如窄長窗戶象徵碉堡開口、稜線屋簷模擬軍事建築語彙，並結合綠化設計，與島嶼自然地貌融合一體，提升整體觀光觀感與空間品質。

縣長王忠銘表示，猛澳港港務大樓的落成，象徵鄉親多年期盼的實現，也展現地方與中央合作推動建設的成果，他特別感謝立委陳雪生爭取中央經費、協助跨部會溝通，為工程排除重重障礙，促使工程順利完成。