馬祖猛澳港港務大樓啟用 東莒交通建設再升級
連江縣政府積極推動離島交通建設，今日下午於東莒猛澳港舉行「港務大樓啟用典禮」，宣告猛澳港整建計畫邁入新里程碑。縣長王忠銘、交通部航港局局長葉協隆、連江縣議會議長張永江及多位地方民代、馬祖國家風景區管理處代表與鄉公所人員齊聚一堂，共同見證這座嶄新建築正式啟用。
猛澳港作為東莒對外交通與物資輸送的核心樞紐，長年受限於港區設施老舊及空間不足，影響旅客與貨物流動效率，縣府自2018年啟動整建計畫，陸續完成南防波堤、北堤、護岸及擋浪牆等基礎工程，大幅提升港區防護與航行安全。
新建的港務大樓立面設計以閩東建築語彙為基底，採用人字形與橫紋交錯表現地方建築特色，斜面屋頂宛如燕鷗展翼，寓意旅程起點的展望與希望。建築細節亦融入戰地印細象，如窄長窗戶象徵碉堡開口、稜線屋簷模擬軍事建築語彙，並結合綠化設計，與島嶼自然地貌融合一體，提升整體觀光觀感與空間品質。
縣長王忠銘表示，猛澳港港務大樓的落成，象徵鄉親多年期盼的實現，也展現地方與中央合作推動建設的成果，他特別感謝立委陳雪生爭取中央經費、協助跨部會溝通，為工程排除重重障礙，促使工程順利完成。
王忠銘也指出，縣府後續將持續推進青帆碼頭南防波堤延長與東西莒浮動碼頭等工程，目前皆已完成開標，後續將加速進場施工，期能完善莒光地區港埠系統，提升居民生活便利與觀光發展潛力。
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