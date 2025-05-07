高雄蓮池潭「天空之城樹」奇特景觀成絕響 地方請命保留原狀

高雄左營蓮池潭「天空之城樹」盤根錯節樹根盤據護岸爆紅，近來成為遊客熱門打卡景點，不過觀光局近期展開環潭木棧道拓建工程，樹根將被新工法遮掩，讓此特殊景觀成絕響，當地里長及議員不分藍綠為樹請命，高雄愛樹人也提出2建議，盼「刀下留樹」。

觀光局近期規畫蓮池潭木棧道拓建工程，春秋閣北側的天空之城樹，也將採用「填土培厚」工法增加陸域坡丘，屆時樹根完全被覆蓋，獨特景觀將不復見。

高雄愛護人執行長莊傑任指出，天空之城樹旁的車道足足9.5公尺，規畫汽機車道寬度後，還有3、4公尺空間可彈性運用，做人行道或自行車道都可以，另也可往潭體把現有木棧道拓寬不要覆土，就能保留景觀完整性，改成坡體土丘毀了特別景觀，完全沒有必要，對整體景點是扣分。

左營區埤東里長鄒秀華說，天空之城樹已成蓮池潭熱門打卡景點，里民、商家、網友都希望保留樹根特殊景觀，她為此向觀光局反映多次，會勘後，觀光局認為從坡體改成鏤空橋體，可能多花上千萬工程經費，後來不了了之。

鄒秀華說，按原先規畫坡丘設計可銜接環潭徒步，前方還設置一處龜島，可以做為當地休憩據點，但應該可以有其他方法同時保留天空之城樹，她請託多名議員陳情，觀光局還是無動於衷「我盡力了」。施姓觀光客說，這棵榕樹樹根景觀美又特殊，他贊成維持原狀。

民進黨議員李雅慧日前在臉書發文，她建議觀光局將此場景列為春秋閣新的必訪景點之一，可惜觀光局沒有採納，因木棧道擴充工程要將此景遮掩，她還要覺得可惜的網友加1，底下刷一整排加1。

市議員白喬茵表示，天空之城樹兩側木棧道跟道路都還有部分空間可以調整，沒有到非填起來不可的地步，不管是空間重新規畫，還是工程工法調整，都可以嘗試兼顧天空之城樹、自行車道、人行道三贏的可能。