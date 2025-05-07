金門百年黃卓彬洋樓安樑歸岫 串連東半島文化路徑

金門縣定古蹟黃卓彬洋樓修復工程今天舉行「安樑歸岫」儀式，祈願工程順利；文化局表示，將以民防工事為主題的「文化路徑」，連結黃卓彬洋樓、張文帝洋樓等，實現整體保存活化策略行銷。

金門縣定古蹟黃卓彬洋樓修復工程，今天舉行「安樑歸岫」儀式，依序進行請神、開筆、點樑、送五榖與辭神等儀式，祈願妥善完成修復活化洋樓工作。

金門文化局長陳榮昌致詞表示，金門后浦頭到榮湖一帶，有豐富傳統建築風景，黃卓彬洋樓自去年開始進行修復工程，盼修復完成後能讓這一段文化風景更加豐富多元。

文化局透過新聞稿表示，位在金沙鎮的縣定古蹟黃卓彬洋樓於民國12年竣工，108年指定為縣定古蹟；日軍曾以黃卓彬洋樓為軍、士官宿舍，洋樓也曾是國軍野戰醫院或作為步兵團、營級指揮部等。

文化局指出，此次修復工程經費約新台幣3824萬元，中央補助約6成5，預計今年9月完工，修復完成後將徵求所有權人同意活化再利用，期許透過相關文化資源投入，延續古蹟歷史文化空間，讓古蹟再次展現生命力。

文化局表示，近年在金沙鎮持續投入資源，如縣定古蹟大地吳心泉宅、歷史建築金東戲院等，已活化為駐縣藝術家創作展示據點；歷史建築張文帝洋樓修復工程完工後，活化作為文化展示及活動辦理空間，未來也將以民防工事為主題的「文化路徑」方式，連結黃卓彬洋樓、張文帝洋樓、沙美銃樓等，實現整體保存活化策略行銷。