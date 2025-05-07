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高雄機場立體停車場今動土 交長陳世凱坦言「對高雄特別偏心」

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄國際機場東側立體停車場工程今天動工，象徵880.8億元的新航廈計畫正式啟動。記者王昭月／攝影
高雄國際機場東側立體停車場工程今天動工，象徵880.8億元的新航廈計畫正式啟動。記者王昭月／攝影

高雄國際機場東側立體停車場工程今天動工，象徵880.8億元的新航廈計畫正式啟動，交通部長陳世凱指高雄機場的改建在產業經濟及觀光發展上扮重要角色，坦言賴總統與卓院長有特別交代，大南方新矽谷計畫要均衡台灣，第一步要把高雄機場先做起來，「對於高雄，我們要特別偏心」。

民航局指高雄機場東側立體停車場工程，預計興建地下1層，地上5層的鋼構建築，將提供915個汽車停車位、1248個機車位，182個計程車排班位，除提供新航廈施工期間的替代停車空間，也滿足未來營運需求。停車場將結合自動收費系統、停車資訊管理、電動車充電樁及太陽能板等智慧綠能設施。

民航局長何淑萍指，東側立體停車場工程是新航廈計畫第一期建設的指標性工程，計畫總經費為21.93億元，前置工程於去年6月動工，此外，第1期的A滑行道北移工程於去年9月發包，新航廈主體工程正在進行細部設計。

東側立體停車場今天動工，立法院交通委員會召委許智傑、立委李昆澤、賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺等中央及地方民代與會，共同見證。

交通部長陳世凱說，賴清德總統及行政院長卓榮都有「均衡台灣」願景，所以在大南方新矽谷計畫裡，高雄該有配備，除海港，更重要的就是空港。目前空港計畫到2040年，整體運量希望自600萬提升到1650萬，高雄機場至2032年，則希望能提高到800萬以上的運量。

陳世凱說，高雄這近年脫胎換骨非常地快，交通建設的速度也要跟得上。目前高鐵已確定會到高雄車站，高雄港正擴建更新，高雄機場的航班、航點也會再做努力，未來希望能爭取能飛澳洲及美洲等航線。賴總統與卓院長有特別交代，大南方新矽谷計畫要均衡台灣，第一步要把高雄機場先做起來，「對於高雄，我們要特別偏心」，也盼工程如期如質完成。

立委許智傑說，目前小港機場每周32航點，365航班，已回到疫前，下半年虎航還會飛仙台、濟州、札幌等地，唯一的問題是宵禁仍無法解決，因此建議建置24小時的機場，此外也希望增加高雄至台北的接駁服務，讓鄉親不必搭高鐵到桃園搭機。

包括立委李昆澤、賴瑞隆、邱議瑩也一致爭取高雄建置24小時都能起降的國際機場，讓高雄風華再現。

高雄國際機場東側立體停車場工程今天動工，象徵880.8億元的新航廈計畫正式啟動。記者王昭月／攝影
高雄國際機場東側立體停車場工程今天動工，象徵880.8億元的新航廈計畫正式啟動。記者王昭月／攝影
高雄國際機場東側立體停車場工程今天動工，象徵880.8億元的新航廈計畫正式啟動。記者王昭月／攝影
高雄國際機場東側立體停車場工程今天動工，象徵880.8億元的新航廈計畫正式啟動。記者王昭月／攝影
高雄國際機場東側立體停車場工程今天動工，交通部長陳世凱賴總統與卓院長有特別交代，大南方新矽谷計畫要均衡台灣，第一步要把高雄機場先做起來，「對於高雄，我們要特別偏心」。記者王昭月／攝影
高雄國際機場東側立體停車場工程今天動工，交通部長陳世凱賴總統與卓院長有特別交代，大南方新矽谷計畫要均衡台灣，第一步要把高雄機場先做起來，「對於高雄，我們要特別偏心」。記者王昭月／攝影

停車場 小港機場 新航

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