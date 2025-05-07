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車城福安宮新財庫爐補財運更環保 造型參考央行標誌

中央社／ 屏東縣7日電

屏東車城福安宮香火鼎盛，因應燃燒金紙量與環保需求，新添福德財庫爐；福安宮表示，造型參考國家財政部、中央銀行等金融標誌，加入古錢幣元素設計，今天華麗亮相。

車城福安宮新造「福德財庫爐」今天開爐儀式，福安宮主委曾寶文致詞表示，廟方配合政府政策，建造符合環保要求金爐，財庫爐是信徒與神明的約束，藉由還財庫、還願，對神明回饋、祈求平安，因此財庫爐非常重要；新財庫爐全靠400多名信徒捐款，斥資新台幣1200萬元，在募款尚缺300萬元時，更有信徒慷慨解囊，一舉募足全額。

福安宮總幹事陳明秀說，財庫爐參考國家財政部、中央銀行、台灣銀行等金融單位標誌，皆採用鏟、鋤設計元素，以諧音「錢儲」象徵理財、致富；且配合現代化環保科技如旋風加壓，一般金爐燃燒溫度僅約攝氏400度，無法完全燃燒，此座燃燒溫度可達攝氏700度，燃燒率達90%，其煙囪霧化噴水回流沉澱、微塵過瀘效果曾獲日內瓦設計發明銀牌獎，讓修補財運更具環保。

觀光署數據指出，福安宮去年造訪人次436萬9406次。陳明秀說，福安宮補庫金在巔峰狀態時，1個小時可燒800公斤，因此急須汰舊換新；此外，新財庫爐專用於補財庫，功能與另座暱稱「神明點鈔機」金爐不同，2種金爐將同步運作。

屏東縣政府資訊，車城福安宮擁有超過300年歷史，不只是全台灣最大土地公廟，在全東南亞也是數一數二大；此廟金爐相當吸睛，是4層樓高、三重簷八角形建築，被信徒暱稱為「神明點鈔機」，在煙囪效應作用下，金紙會自動翻起吸入金爐，有如神明點鈔票一般，神奇現象也成了福安宮朝聖必看行程。

屏東縣政府 神明

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