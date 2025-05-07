快訊

前特派漫談／美國總統的挑戰者 揭白宮隨行記者團面紗

印度「辛杜爾行動」復仇！砲轟巴基斯坦已19死，兩大核武國衝突升溫？

街上驚見發光神獸「全身每根毛都在閃耀」 萬人朝聖看呆：會走路的金條

金門2洋樓獲選百大文化基地 文化局：推動創新傳承

中央社／ 金門7日電

「僑鄉金門－王慶雲洋樓1934」及「聚落自發的近代化教育場所：古崗學校洋樓」，獲選文化部百大文化基地；金門文化局長陳榮昌說，將協助社區、旅宿業者等跨域合作，推動文化創新與永續傳承。

文化部3日在台北華山文創園區舉行首屆「百大文化基地發表會」，金門有「僑鄉金門－王慶雲洋樓1934」及「聚落自發的近代化教育場所：古崗學校洋樓」2處基地獲選。

金門縣文化局今天透過新聞稿表示，「僑鄉金門－王慶雲洋樓1934」以金門歷史建築群為核心，打造具時代氛圍沉浸式文化體驗，民眾可於館內換穿古裝或旗袍，由專人導覽走訪王慶雲洋樓、總兵署、浯江書院、浯島城隍廟等歷史場景，讓歷史成為實地參與、身歷其境文化體驗。

「聚落自發的近代化教育場所：古崗學校洋樓」則以社區經營為基礎，規劃包含董石獅及董詩揚二落大厝、董允耀洋樓、觀止步道、大古崗聚落導覽，以及傳統工藝及海岸生態體驗課程，讓民眾透過與居民互動，在故事與風景間建立起對土地深層連結，提升文化旅遊品質與深度。

陳榮昌說，未來除積極與2處基地合作串連外，也會協助促成與所在地社區、團體及旅宿業者跨域合作，共同推動金門原生文化創新發展與永續傳承。

文化局 永續 金門

延伸閱讀

中國大陸五一長假 5天逾7千陸客赴金門旅遊

五一連假金門湧現陸客觀光熱潮 旅宿業績大增五成

金門林木病蟲害進入高峰期 啟動病蟲無毒防治行動

兩岸互不隸屬金門成國際港？ 卓揆：需考量安全及穩定

相關新聞

高雄機場立體停車場今動土 交長陳世凱坦言「對高雄特別偏心」

高雄國際機場東側立體停車場工程今天動工，象徵880.8億元的新航廈計畫正式啟動，交通部長陳世凱指高雄機場的改建在產業經濟...

19兩黃金放保險箱忘密碼 馬公女僱人撬開已增值百萬

澎湖馬公王姓女子，將黃金存放保險箱，卻忘了密碼，只得僱人將保險箱撬開，雖因此損失3萬元保險箱，但所存放近19兩黃金條塊，...

屏縣府獲中央一般性補助款1億餘元 縣市組第一全國第三

屏東縣政府去年度編列預算186億餘元，113年度中央對直轄市與縣市政府計畫及預算考核出爐，屏縣府在四大面向成績均超過80...

高雄連續6年交通死亡數六都最高 「頭部外傷居多」安全帽成保命關鍵

高雄市連續6年蟬聯A30（30日內死亡）人數六都第一，均超過300人死亡，8成以上是頭部外傷且長者居多，交通局一再呼籲購...

高雄9000萬元改造大社觀音湖 女廁「屁股貼牆」挨批設計不人性

高雄市政府投入9千萬元改造大社觀音湖，議員批景區多處工程未收尾、雜草叢生，尤其女廁設計非常不人性，如廁時屁股要緊貼牆壁，...

賣1頭肉羊虧4千 羊農盼農業部凍存、補貼

羊隻拍賣價持續下滑，相較於1月均價每公斤263元，4月僅剩179元，跌幅高達32％，賣1頭羊虧損4000元，立委鍾佳濱昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。