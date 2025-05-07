屏縣府獲中央一般性補助款1億餘元 縣市組第一全國第三
屏東縣政府去年度編列預算186億餘元，113年度中央對直轄市與縣市政府計畫及預算考核出爐，屏縣府在四大面向成績均超過80分，獲得獎勵金額度縣市組排名第一，全國第三，共獲配增加一般性補助款1億1720萬2000元，金額及比例均為歷年最高。
縣府主計處表示，考核項目典69餘項，涵蓋政府各項施政計畫範圍，由中央各主管機關評定執行績效。屏縣府在社會福利、教育、基本設施、財政績效、年度預算編製及執行四大面向成績均超過80分
其中最高分「基本設施」94分，主要包括市區道路養護、違章建築處理、縣道養護、水利經費（含疏濬清淤、雨水下水道及縣管河川排水）、民間團體補捐助案控管機制、警消辦公廳舍整建、警消環保特種車輛汰換及重要路口監視系統及行動載具等三項指定辦理施政項目。
「社會福利」93分，依衛生福利部實地考核結果評分，考核內容包括公益彩券盈餘分配管理及運用情形、無障礙生活環境與社會福利實施績效等。「教育」87分，考核內容包括改善國民中小學校園環境、資訊設備與網路維運、學生健康檢查及水域安全基本需求，及國中技藝教育等四項指定辦理施政項目等。
「財政績效與年度預算編製及執行」82分，包括年度債務管理績效、開源節流績效、地方政府清理欠稅情形、資本支出計畫預算保留情形、人事費撙節情形、因公派員出國案件、動支第二預備金缺失及年度預算編製及執行情形，與恪遵財政紀律、嚴守社福預警項目等。
主計處表示，考核結果指標及提撥獎勵金內容標準，包含各縣市政府四大面向的考核成績增減預算、四大面向成績全部超過80分的超出分數、總成績較前一年度進步的超出分數等。
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