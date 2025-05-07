19兩黃金放保險箱忘密碼 馬公女僱人撬開已增值百萬

澎湖馬公王姓女子，將黃金存放保險箱，卻忘了密碼，只得僱人將保險箱撬開，雖因此損失3萬元保險箱，但所存放近19兩黃金條塊，市值卻已漲約100萬元。

黃金市場最近持續飆漲，王女想起自己有買黃金條塊，存放在自家保險箱內，但因至少有2年未曾動過這些金子，因而忘了密碼以致無法打開。

王女6日晚間前往市區一家金店幫忙，3個大男人合力將保險櫃從2樓搬至1樓，再僱人動用各式工具來敲打，費了近1小時，才敲開保險箱，王女檢視了保險櫃內黃金，決定再買一個保險箱來存放。

王女表示，自己放置在保險箱內的黃金條塊約近19兩，當時金價，1兩在7萬5000元上下；陳姓金飾業者告訴媒體，目前市價已漲到1兩13萬元左右。王女這些黃金意外漲了百萬元，雖損失一個3萬元保險箱，還是值得的。