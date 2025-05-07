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高雄樹木傾斜監測儀遭質疑數量少 公園處：今年增350處

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
工務局去年在20棵樹安裝傾斜監測儀，儀器能即時測量傾斜角度，主動發出警訊，讓市府即時加固扶正，但議員質疑全市32萬棵樹僅安裝20處，數量過少。圖／翻攝自高雄市議會直播
工務局去年在20棵樹安裝傾斜監測儀，儀器能即時測量傾斜角度，主動發出警訊，讓市府即時加固扶正，但議員質疑全市32萬棵樹僅安裝20處，數量過少。圖／翻攝自高雄市議會直播

去年山陀兒颱風造成高雄市共2500棵路樹倒塌，全市道路滿目瘡痍，工務局去年11月為此優先在20棵樹安裝傾斜監測儀，儀器能即時測量傾斜角度，主動發出警訊，讓市府即時加固扶正，但議員質疑全市32萬棵樹僅安裝20處，樣本數據不足、資料無法共享；公園處回應，今年已編列400萬，將在安裝350處。

公園處去年11月試辦安裝20處行道樹傾斜監測系統，監測儀利用三軸加速度計和傾角傳感器，測量樹木的傾斜角度與振動，並以無線電訊號定時傳輸數據至雲端平台，市府再透過IOT平台隨時查閱樹木狀況，做全天候風險控管，確實了解樹木傾斜角度與穩定性，提前預警風險發出警訊，同時建立雲端資料庫，對數據做長期分析。

當樹木傾斜角度超過預設值，系統會自動觸發警訊，通知管理單位巡檢與評估樹木加固、扶正等必要處置，能縮短災害應對時間，也減少人力巡查需求。市議員陳善慧今日質詢表示，目前僅設置20處，規模過小，應加速布建並擴大範圍，且施行至今未遇到大型天然災害，監測儀是否經得起強風豪雨仍待考驗，警示樣本值數據恐不足，跨局處也未有共享資訊平台，樹木資訊無法共享整合。

公園處長林燦銘答詢表示，今年度已再編列400萬，將針對市區主要幹道、有傾斜疑慮的路樹裝設350處監測儀，監測儀在去年山陀兒颱風期間試辦時已經過驗證，儀器會分為2、8、15、20度4個傾斜級距，會有不同程度的處理作為，包括加固、扶正，數據也可以直接提供給有需求的各局處。

工務局去年在20棵樹安裝傾斜監測儀，儀器能即時測量傾斜角度，主動發出警訊，讓市府即時加固扶正，但議員質疑全市32萬棵樹僅安裝20處，數量過少。圖／翻攝自高雄市議會直播
工務局去年在20棵樹安裝傾斜監測儀，儀器能即時測量傾斜角度，主動發出警訊，讓市府即時加固扶正，但議員質疑全市32萬棵樹僅安裝20處，數量過少。圖／翻攝自高雄市議會直播

山陀兒颱風 路樹 風險

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