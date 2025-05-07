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高雄連續6年交通死亡數六都最高 「頭部外傷居多」安全帽成保命關鍵

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市連續6年蟬聯A30人數六都第一，超過300人死亡，8成以上是頭部外傷且長者居多，交通局呼籲購置全罩式安全帽，但多數長者仍習慣戴「西瓜皮」且綁帶過鬆。記者宋原彰／翻攝
高雄市連續6年蟬聯A30人數六都第一，超過300人死亡，8成以上是頭部外傷且長者居多，交通局呼籲購置全罩式安全帽，但多數長者仍習慣戴「西瓜皮」且綁帶過鬆。記者宋原彰／翻攝

高雄市連續6年蟬聯A30（30日內死亡）人數六都第一，均超過300人死亡，8成以上是頭部外傷且長者居多，交通局一再呼籲購置全罩式安全帽，但多數長者仍習慣戴「西瓜皮」且綁帶過鬆；議員質疑現行肇事原因分析未註記安全帽款式，在法令未強制長者配戴全罩式安全帽且市府宣導力道不足之下，A30死亡數只會年年增加。

高雄市去年道路交通事件（A30）為310人，連續6年為六都最高，近10年來僅2018年低於台南市，其餘皆是六都第一，A30事件以苓雅、鳳山、三民、鳥松區為最多，而8成以上傷者以機車騎士「頭部外傷」為主，顯示出「配戴安全帽」重要性，據交通部統計，未戴安全帽發生交通事故的致死率是正確配戴者的8.63倍。

市議員湯詠瑜表示，A30傷者多以頭部外傷為主，65歲以上死亡機率非常高，研判與「安全帽配戴」有密切關聯，市府雖一再呼籲民眾購置4分之3罩式或全罩式安全帽，但許多人仍因天氣炎熱或個人習慣因素，未佩戴建議款式，現行法律也只明定重型機車上國道不得配戴半罩式安全帽，強制力不足之下，A30頭部外傷者仍居高不下。

湯詠瑜認為，目前車禍肇事紀錄中只會登錄當事者有無配戴安全帽，卻未寫明安全帽為何種款式，也無法分析不同款式安全帽與車禍的關聯性；市府應加強力道宣傳「正確配戴安全帽」，尤其自行車騎士目前配戴安全帽比例僅11%，在市區自行車道未建置妥善之下，自行車在慢車道爭道發生碰撞後，傷亡率也很高。

交通局長張淑娟表示，高雄A30近8成是頭部外傷，且多半是長者，據了解長者常配戴俗稱西瓜皮的半罩式安全帽，加上帽帶未綁緊，因此發生車禍後常導致安全帽飛離頭部而有嚴重外傷，交通局已規劃在未來舉辦活動時，以4分之3罩式或全罩式安全帽作為長者禮物，加強推廣，

交通局表示，市售檢驗合格的安全帽有多種款式，部分著重於舒適、部分著重於外型設計，呼籲民眾應選擇適合頭型的4分之3罩式或全罩式之款式，可提供較佳的保護力，此外配戴時頤帶（帽帶）應繫於下巴後方，距離下巴約1至2指幅寬，且第一次上路使用起算滿2年，或發生重摔、車禍碰撞時，都應更換安全帽。

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