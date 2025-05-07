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賣1頭肉羊虧4千 羊農盼農業部凍存、補貼

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
立委鍾佳濱昨邀集中南部各地羊農參與說明會。記者劉星君／攝影
立委鍾佳濱昨邀集中南部各地羊農參與說明會。記者劉星君／攝影

羊隻拍賣價持續下滑，相較於1月均價每公斤263元，4月僅剩179元，跌幅高達32％，賣1頭羊虧損4000元，立委鍾佳濱昨與40名羊農舉行說明會，羊農盼農業部凍存屠宰羊隻穩定價格。農業部畜牧司長李宜謙允諾，緊急屠宰羊隻凍存可馬上辦理。

本土肉羊價格滑落，近5年每公斤均價約263.61元，今年4月均價降到每公斤179元。中華民國養羊協會理事長鐘承信直言，羊隻拍賣價格持續下滑，加上飼料成本上升，賣出多賠、不賣也賠，賣一頭羊就虧損4000元。

屏東羊農向鍾佳濱陳情，鍾昨邀集農業部畜牧司長李宜謙、屏縣府農業處畜產科長蕭春輝，及中華民國養羊協會幹部與中南部40名羊農座談，協助解決羊農困境。

中華民國養羊協會秘書長蘇瑞娟盼農業部緊急屠宰羊隻凍存，穩定拍賣價格；另研擬短期補貼或紓困方案，如去化母羊調節產量、推動國產羊肉產品及羊乳拓展。

畜牧司長李宜謙允諾，緊急屠宰羊隻凍存可馬上辦理，經費雖然沒那麼快撥用，但可回溯至今年1月，避免大量羊肉流入市場，影響價格，至於去化母羊調配產量，則要細部研議。

均價 農業部

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