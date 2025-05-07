高雄9000萬元改造大社觀音湖 女廁「屁股貼牆」挨批設計不人性

高雄市政府投入9千萬元改造大社觀音湖，議員批景區多處工程未收尾、雜草叢生，尤其女廁設計非常不人性，如廁時屁股要緊貼牆壁，觀音山遊客多，木棧道僅1處，遇雨易泥濘，建議比照壽山鋪設木棧道。觀光局回應，評估若有必要，將把蹲式馬桶改坐式馬桶，木棧道則籌經費改善。

大社區觀音湖位處觀音山南邊，原本僅有1條湖岸步道，長期缺乏完善硬體設施，觀光局爭取補助投入9千萬元改造，營造生態棲地、公廁、停車場等服務遊憩設施，更於既有步道沿線新植喬木，強化植栽綠蔭。

市議員張勝富昨天質詢時質疑，觀音湖整理後環境不錯，但小缺失很多，如雜草太高、鐵柱裸露、石頭堵住排水等多項缺失，更誇張的是女廁設計不友善，蹲式馬桶的便槽靠牆壁太近，如廁時幾乎會緊貼著壁面，要人如何上廁所。另外，觀音山遊客多，但木棧道只有1處，雨天泥濘、晴天飛塵嚴重，去爬山鞋子會「白變黑」，有時還需要戴口罩爬山，應該比照柴山，全面施作木棧道便利登山民眾。

觀光局長高閔琳回應，排溝問題會找水利局改正；女廁若真的不方便，會改坐式馬桶。