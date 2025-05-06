快訊

影／屏科大又傳車禍！1學生被撞飛空翻重摔骨折 汽車撞機車畫面曝光

11縣市「大雨下到明晨」香燈腳追白沙屯媽記得準備雨衣

深夜鋒面來襲！明天雷雨炸全台 這日最涼低溫僅20度

屏東檸檬受忽冷忽熱天氣引發遲發性災損 今年恐損失5成

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
立委鍾佳濱今下午到九如鄉檸檬園勘災，了解檸檬受損情況。圖／立委鍾佳濱辦公室提供
立委鍾佳濱今下午到九如鄉檸檬園勘災，了解檸檬受損情況。圖／立委鍾佳濱辦公室提供

今年年初至3月忽冷忽熱天氣，影響農作物生長，原本去年11月開始開花2月結果，本該是結實纍纍的檸檬，卻變成落果多，引發遲發性災損，屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文說，檸檬的農損恐達5成以上，希望政府能加速勘災速度，予以現金補助。

立委鍾佳濱接獲陳情，4月27日到九如鄉、長治鄉會勘，今6日下午邀集農業部農糧署、農改場、九如鄉公所與九如農會，到農園現勘，研擬協助措施。

農業部農糧署副署長陳啓榮說，屏東是全國檸檬重要產地，占67%，去年1到3月平均溫度21.1度，今年1到3月平均溫度則提升至21.68度，落差的0.5度足以造成嚴重傷害。

屏東縣種植檸檬鄉鎮包括九如鄉、鹽埔鄉、里港鄉、高樹鄉、長治鄉等，陳啓榮呼籲農民務必盡速至各鄉公所通報，若通報面積超過全縣六成，才可展開全縣現金補助。

九如鄉農會推廣部主任龔泰安表示，今年檸檬春花減產問題，已有九如、高樹鄉提出反應，希望里港、鹽埔等鄉鎮能共同提出災損。

高雄區農業改良場果樹研究室副研究員李文豪說明栽培管理要領，他說，種植過程中，要讓植栽不斷有新梢養成，梢要能開花變為熟梢則需5個月以上，若現在都沒有新梢，建議農民現在開始補充水和肥料。

立法委員鍾佳濱表示，農業需更有韌性，前陣子他在農業部質詢，未來應推動設施型農業，搭建溫、網室，突破農民看天吃飯困境。鍾佳濱也建議農業部能調度農業金庫資金貸款設施，或提出租用設施的補助方案，為農民化解投入大筆資金的問題。

立委鍾佳濱今下午到九如鄉檸檬園勘災，了解檸檬受損情況。圖／立委鍾佳濱辦公室提供
立委鍾佳濱今下午到九如鄉檸檬園勘災，了解檸檬受損情況。圖／立委鍾佳濱辦公室提供
檸檬是屏東重要產地，今年受到氣候影響，落果嚴重。圖／立委鍾佳濱辦公室提供
檸檬是屏東重要產地，今年受到氣候影響，落果嚴重。圖／立委鍾佳濱辦公室提供

屏東縣 農業部 農民

延伸閱讀

羊隻拍賣價4個月跌32% 羊農求助盼推動國產識別

羊隻拍賣價格持續下跌 羊農嘆：多賣多賠不賣也賠

在野拒撥補台電 卓榮泰：電價調漲物價波動壓力比發萬元大

朱立倫抗議被傳喚、青鳥立院勒警沒事 張榮興：無單獨首謀

相關新聞

屏東檸檬受忽冷忽熱天氣引發遲發性災損 今年恐損失5成

今年年初至3月忽冷忽熱天氣，影響農作物生長，原本去年11月開始開花2月結果，本該是結實纍纍的檸檬，卻變成落果多，引發遲發...

5G智慧醫療走進偏鄉 用AI為眼部黃斑部病變、PTSD患者看診

數發部長黃彥男今（6）日至高雄市茂林區衛生所，視察由電信業者建置研發的「5G遠距診療平台」，瞭解偏鄉數位服務的運作情形與...

台39線高鐵橋下道路何時通至仁武？市長陳其邁：2032年完工

省道台39線高鐵橋下道路延伸線優先路段（燕巢至橋科）今年2月動工，高雄市議員江瑞鴻今天下午質詢關心仁武產業園區第二期開發...

羊隻拍賣價格持續下跌 羊農嘆：多賣多賠不賣也賠

羊隻拍賣價格持續下滑，相較於1月均價每公斤263元，4月僅剩179元，根本不符成本，立委鍾佳濱今與40名羊農開說明會，羊...

高鐵高雄站規劃地下聯通道 市長陳其邁：已納都更計畫

高雄市議會今天進行市政總質詢，高鐵高雄站相關建設議題引發關注。高雄市長陳其邁說，市府與交通部鐵道局建立協商平台，雙方密切...

五一連假金門湧現陸客觀光熱潮 旅宿業績大增五成

五一連假期間，正逢中國大陸五一長假與台灣勞動節，金門湧入大量陸客與台灣旅客，觀光人潮洶湧，讓平日沉寂的金門街頭熱鬧非凡，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。