屏東檸檬受忽冷忽熱天氣引發遲發性災損 今年恐損失5成
今年年初至3月忽冷忽熱天氣，影響農作物生長，原本去年11月開始開花2月結果，本該是結實纍纍的檸檬，卻變成落果多，引發遲發性災損，屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文說，檸檬的農損恐達5成以上，希望政府能加速勘災速度，予以現金補助。
立委鍾佳濱接獲陳情，4月27日到九如鄉、長治鄉會勘，今6日下午邀集農業部農糧署、農改場、九如鄉公所與九如農會，到農園現勘，研擬協助措施。
農業部農糧署副署長陳啓榮說，屏東是全國檸檬重要產地，占67%，去年1到3月平均溫度21.1度，今年1到3月平均溫度則提升至21.68度，落差的0.5度足以造成嚴重傷害。
屏東縣種植檸檬鄉鎮包括九如鄉、鹽埔鄉、里港鄉、高樹鄉、長治鄉等，陳啓榮呼籲農民務必盡速至各鄉公所通報，若通報面積超過全縣六成，才可展開全縣現金補助。
九如鄉農會推廣部主任龔泰安表示，今年檸檬春花減產問題，已有九如、高樹鄉提出反應，希望里港、鹽埔等鄉鎮能共同提出災損。
高雄區農業改良場果樹研究室副研究員李文豪說明栽培管理要領，他說，種植過程中，要讓植栽不斷有新梢養成，梢要能開花變為熟梢則需5個月以上，若現在都沒有新梢，建議農民現在開始補充水和肥料。
立法委員鍾佳濱表示，農業需更有韌性，前陣子他在農業部質詢，未來應推動設施型農業，搭建溫、網室，突破農民看天吃飯困境。鍾佳濱也建議農業部能調度農業金庫資金貸款設施，或提出租用設施的補助方案，為農民化解投入大筆資金的問題。
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