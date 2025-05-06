5G智慧醫療走進偏鄉 用AI為眼部黃斑部病變、PTSD患者看診

數發部長黃彥男今（6）日至高雄市茂林區衛生所，視察由電信業者建置研發的「5G遠距診療平台」，瞭解偏鄉數位服務的運作情形與成效。黃彥男表示，透過5G通訊結合AI（人工智慧）智慧診療平台，偏鄉居民無須長途奔波，也可獲得與都會區同等水準的醫療照護，實踐「以網路取代馬路」，打造真正「零距離」的健康照護。

對於偏鄉、山區居民來說，要到城市看病一趟不容易，往往需要一天時間來回奔波，所花時間、金錢都相當龐大，也正因如此，過去，許多偏鄉居民延誤了治療的黃金時期，使得病情加重。

舉例來說，糖尿病患者有時候會引起眼部黃斑部水腫，嚴重時，甚至會失明，過去，許多偏鄉民眾即使眼睛不舒服，也沒有赴大醫院觀看，影響了黃斑部治療進程、造成失明。5G、AI眼底鏡走進偏鄉之後，可及早為偏鄉長者做眼部檢查，及早發現病情、及早治療。

5G、AI除了可以提供耳鼻喉科、眼科、皮膚科遠距診療服務之外，現在也可以進行數位心理治療，偏鄉憂鬱症、PTSD（創傷後症候群）患者無需跑一趟大醫院，也可以運用遠距診療，及早針對病情進行治療。

數發部說明，「5G遠距診療平台」由遠傳電信與國內多家醫療院所共同開發，利用「5G商頻網路」及「5G專頻專網」技術，建置全國醫療機構視訊會診及門診服務，並與國家衛生研究院生醫工程與奈米醫學研究所合作，導入AI智慧判讀機制，整合5G遠距診療平台，讓醫療資源突破地域限制。

數發部成立以來，致力強化數位韌性與普及通訊服務，透過修正頻率使用費收費標準，鼓勵電信業者投入創新多元應用服務。高雄市茂林區的5G智慧醫療應用，即是在穩固的基礎網路建設、公益政策的落實下，實現讓每個居民都能共同享有優質的醫療服務。

目前5G遠距診療平台已擴展至全國15縣市、56個鄉鎮，涵蓋多數山地與離島地區的衛生所，累積服務人次突破6萬。平台透過穩定的5G連線能力，擴大跨院會診能力，使高品質的醫療資源及服務觸及偏鄉角落，實現全民共享的健康照護網路。

數發部強調，科技創新應落實在日常生活中，為全民所用、所享，特別是在偏遠與高齡地區，數位應用是縮短城鄉資源落差的關鍵解方。未來，數發部將持續與各界合作，透過政策引導業者，擴大5G服務的多元應用，體現「連線不只是上網，而是生活改善」，落實數位平權。