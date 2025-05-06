中國大陸五一長假 5天逾7千陸客赴金門旅遊

中央社／ 金門6日電

金門縣觀光處統計，中國五一長假期間有約7650名陸客持旅遊簽造訪金門；金門縣長陳福海說，觀光是金門重要發展支柱，唯有全面提升旅遊服務品質，才能有效拓展陸客以外市場。

中國五一長假5天期間，持旅遊簽至金門陸客達7650人，其中自由行旅客占比約95.9%；交通方面，金門縣台灣好行各路線載客率達74.75%，相較2024年同期提升30%載客率。

觀光處透過新聞稿表示，五一長假含陸客及金門人等共有1萬2380人利用小三通到金門，相比2024年約6302人成長近1倍，但相較2019年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前同期的約1萬8149人數仍有差距。

觀光處表示，除持續推出創新旅遊模式，拓展旅遊深度與廣度，也同時強化基礎設施與智慧旅遊應用，提升遊客在金門整體體驗與便利性，希望讓旅客愛上金門、留下回憶，進一步帶動地方經濟、文化傳承與永續發展。

陳福海表示，觀光是無煙囪產業，更是金門重要發展支柱，唯有全面提升旅遊服務品質，才能有效拓展陸客以外市場，包括東南亞、日韓及港澳客等。

金門 陳福海 陸客

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